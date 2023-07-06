Türk Eximbank ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayımladı

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, Banka, sürdürülebilir yol haritası çerçevesinde hazırladığı sürdürülebilirlik raporu ile sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini, projelerini, direkt ve dolaylı etkilerini paydaşlarının ve kamuoyunun bilgisine sunuyor. Raporda paylaşılan veriler, 14064:2018 versiyonuyla sera gazı doğrulama denetiminden geçiyor. Ayrıca rapor, Birleşmiş Milletler SKA rehberliğinde ve Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) Standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve Banka resmi internet adresinde erişime sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Sayın Ali Güney, AB Yeşil Mutabakatı'na uyum kapsamında çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "İhracatçılarımızı 2026 yılında başlayacak olan sınırda karbon vergisi uygulamasına hazırlamak amacıyla stratejimizin merkezine aldığımız sürdürülebilirlik ile Bankacılık faaliyetlerimizi yürütürken ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetimsel tüm finansal ve finansal olmayan riskleri dikkate alıyoruz. Bu strateji doğrultusunda, 2022 yılında uluslararası ve ulusal çapta bankanın operasyonel etkileri ve kredi kullandırmış olduğu tüm ihracatçıların sera gazı salımı metodolojisini kurgulama ve hesaplama konulu projemiz ile “Sürdürülebilir Finansal Ürünler ve Servislerde En İyi İnovasyon” sınıfında iki ödül kazandık." ifadelerini kullandı.

Türk Eximbank olarak her yıl gerçekleştirilen başarılı işlemlerin arkasında uzun süreli ilişkilerin etkili olduğunu aktaran Güney, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın güçlü küresel ortaklıklar ve iş birlikleri ile başarılacağına inanmaktayız. 2022 yılında, sendikasyon kredilerimiz de dâhil olmak üzere yurt içi ve yurt dışı fon kaynaklarımızı çeşitlendirerek ihracatçılarımızın hizmetine sunmaya devam ettik. Bu doğrultuda, 2022 Mayıs ayında 26 uluslararası finansal kurumun katılımıyla Bankamızın sürdürülebilirlik bağlantılı ilk işlemi olma özelliği taşıyan sendikasyon kredimizi yüzde 104 oranında yenileyerek 700 milyon avro ve Kasım 2022’de 24 uluslararası finansal kurumun katılımıyla sürdürebilirlik bağlantılı sendikasyon kredimizi yüzde 101,4 oranında yenileyerek 588 milyon dolar tutarında fonu ihracatçılarımıza sağladık. Sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredilerimizin kapsamına, KOBİ önceliğimiz yanında SKA 5. hedefi olan “Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek” amacını dikkate alarak kadın girişimci KOBİ'lere destek sağlanması hedefini de ekledik."