  3. Türk Eximbank ile Saudi Exim Bank arasında finansman anlaşması
Türk Eximbank ile Saudi Exim Bank arasında finansman anlaşması

Türk Eximbank, ihracatçılara yeni finansman imkânları sağlamak amacıyla Suudi Arabistan’ın ihracat destek kuruluşu Saudi Exim Bank ile bir finansman anlaşması imzaladı.

Türkiye’nin resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank, ihracatçılara yeni finansman imkânları sağlamak amacıyla Suudi Arabistan’ın ihracat destek kuruluşu Saudi Exim Bank ile bir finansman anlaşması imzaladı. İmza edilen finansman anlaşması kapsamında, ihracatçı firmalara Suudi Arabistan menşeili petrol dışı ürünlerdeki hammadde ihtiyaçları için uygun koşullarda finansman imkânı sunulacak.

Yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında; ihracatçılara 2 yıla varan vade ve rekabetçi fiyatlarla finansman desteği sağlanacak. Anlaşma, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi, Türk firmalarının dış ticaret faaliyetlerinde rekabet gücünün artırılması ve ihracatçıların finansmana erişiminin kolaylaştırılması açısından stratejik önem taşıyor. İhracatçılar bu anlaşma sayesinde üretim süreçlerinde ihtiyaç duydukları hammadde/ yarı mamul tedariklerini uygun maliyetler ile finanse ederek gerçekleştirebilecek. Finansman olanaklarının özellikle sanayi, tekstil, makine, kimya ve gıda gibi ihracat odaklı sektörlerde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli firmalara önemli katkı sağlaması bekleniyor.

