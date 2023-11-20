Türk Eximbank'ın ihracatçılara desteği, 33,6 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Türkiye'de ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması ve ihracatçıların girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması gibi çeşitli amaçlara sahip Türk Eximbank'ı ziyaret ederek, brifing aldıklarını kaydetti.

Ziyareti sırasında kurum tarafından sağlanan destekleri istişare ettiklerini vurgulayan Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin en büyük ihracat kredi ve alacak sigortası kuruluşu olan Türk Eximbank, Ekim 2023 sonu itibarıyla ihracatçılarımıza 15,1 milyar dolar kredi, 18,5 milyar dolar sigorta ve garanti olmak üzere toplam 33,6 milyar dolar destek sağladı. Bu desteklerin artarak devam etmesi için hayata geçirilen projeler hakkında istişarelerde bulunduk. Önümüzdeki dönemde de Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve ekibine başarılar diliyoruz."