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Türk Eximbank'tan borçlanma aracı ihracı için bankalara yetki

Türk Eximbank, borçlanma aracı ihracına ilişkin genel müdürlüğü yetkilendirdi.

Haber Merkezi
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Türk Eximbank'tan borçlanma aracı ihracı için bankalara yetki
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Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank), Banka yönetim kurulunun 8 Kasım tarihli kararı ile borçlanma aracı ihracına ilişkin genel müdürlüğü yetkilendirdi.

Türk Eximbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Türk Eximbank yönetim kurulu, 8 Kasım 2024 tarihli kararı ile yurt dışında azami toplam 5 milyar dolar ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda, azami 10 yıl vadeli, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birkaç seferde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi ve bu doğrultuda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için genel müdürlüğü yetkili kılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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