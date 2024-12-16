Türk Eximbank'tan borçlanma aracı ihracı için bankalara yetki

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank), Banka yönetim kurulunun 8 Kasım tarihli kararı ile borçlanma aracı ihracına ilişkin genel müdürlüğü yetkilendirdi.

Türk Eximbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Türk Eximbank yönetim kurulu, 8 Kasım 2024 tarihli kararı ile yurt dışında azami toplam 5 milyar dolar ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda, azami 10 yıl vadeli, sabit ve/veya değişken faizli, bir veya birkaç seferde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi ve bu doğrultuda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için genel müdürlüğü yetkili kılmıştır." ifadelerine yer verildi.