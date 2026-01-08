Türk Eximbank'tan Eurobond satışı için bankalara yetki

Türk Eximbank, dolar cinsinden tahvil ihracı için bankaları yetkilendirdi. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan daha önce azami toplam 8 milyar dolar ya da herhangi bir döviz cinsinden eşiti tutarda, bir veya birkaç seferde tahvil ihraçları için onay alan Eximbank, ihracı piyasa koşullarının uygun olması durumunda değerlendirecek.

Banka ihraç için Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Emirates NBD Capital Limited, First Abu Dhabi Bank PJSC, ING Bank N.V., MUFG Securities EMEA Plc., SMBC Bank International Plc, Société Générale ve Standard Chartered Bank’ı yetkilendirdi.