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Türk Eximbank'tan yeşil yatırımlara iki farklı kredi desteği

Türk Eximbank, Türk ihracatçılarının yeşil dönüşüm yatırımlarını desteklemek amacıyla iki uluslararası kalkınma kuruluşu ile kredi anlaşmalarına imza attı.

Haber Merkezi
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Türk Eximbank'tan yeşil yatırımlara iki farklı kredi desteği
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Türk Eximbanktan yapılan açıklamaya göre, ihracatçıların çevreci ve sürdürülebilir yatırımlarını desteklemek amacıyla uluslararası finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye devam eden Türk Eximbank, bu kapsamda Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB) ile 2024 yılında 2 farklı kredi anlaşmasına imza attı.

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile yapılan anlaşma kapsamında, Türk Eximbank ihracatçıların yeşil dönüşüm yatırımlarını finanse etmek üzere 1 milyar avro tutarında kaynak sağladı. Bu kapsamda başvuru limiti olarak en az 10 milyon avro belirlenirken ayrıca her bir firmanın kullanabileceği azami üst kredi tutarı ise 20 milyon avro olarak açıklandı.

Kredi, başta Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) kapsamındaki sektörler olmak üzere enerji ve kaynak verimliliği sağlayan ekipman alımları, güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları gibi çevreci projeleri desteklemekte kullanılacak.

Türk Eximbankın bir diğer kaynağı ise Asya Altyapı ve Yatırım Bankası garantisiyle geçen yıl temin edilen ve toplam 285,7 milyon dolar tutarındaki kredi oldu.

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönelen ihracatçıları desteklemeye yönelik oluşturulan kredinin başvuru limiti, KOBİ’ler için 10 milyon dolar, KOBİ dışı firmalar için ise 30 milyon dolar olarak açıklanırken kapsam dahilindeki projeler arasında çatı tipi ve arazide kurulu güneş enerjisi santralleri (GES), rüzgar enerjisi santralleri (RES) ve su/enerji verimliliği sağlayan yatırımlar bulunuyor.

Bu yılın ilk 6 ayında bu kaynaklardan 250 milyon dolar tutarındaki kısmı ihracatçılara kredi olarak kullandırılırken başvurular halen devam ediyor. Her 2 kredi programının ayrıntılarına ve başvuru koşullarına Türk Eximbankın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

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