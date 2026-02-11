Türk fındığı Hindistan pazarında zirveye koşuyor

Karadeniz ve İstanbul Fındık Birlikleri, Türk fındığını Hindistan’da tanıtmak için Yeni Delhi’de düzenlenen MEWA Fuarı’nda stant açtı. Ünlü şef Ajay Chopra’nun özel tarifleriyle öne çıkan fındık, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Karadeniz ve İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri, Hindistan pazarında Türk fındığının bilinirliğini artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden sürüyor. Fındık ihracatçıları, son olarak Yeni Delhi’de Hindistan’ın kuruyemiş sektörü açısından en büyük etkinliği olan MEWA Fuarı’nda tanıtım gerçekleştirdi.

Fuarda Türk fındığı tanıtım standı yanı sıra Hindistan’ın tanınmış şeflerinden Ajay Chopra tarafından da Türk fındığı kullanılarak bir gösteri gerçekleştirildi. Ünlü şefin hazırladığı yaratıcı tarifler, Türk fındığının aroma ve kalite üstünlüğünü öne çıkarırken ziyaretçilerden de büyük ilgi görürken Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Ali Murat Ersoy ve Ticaret Müşavirleri Birkan Kum ile Sn. Yeliz Gürlek’te etkinliğe katılarak tanıtım faaliyetlerine destek verdiler.

MEWA Fuarı kapsamında gerçekleştirilen panelde konuşmacı olarak yer alan Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, son üç yıldır Hindistan’da yürütülmekte olan reklam ve tanıtım faaliyetleri hakkında bilgi vererek Türk fındığının Hindli tüketici kitlesi tarafından giderek daha fazla tercih edildiğine vurgu yaptı.

Tanıtım meyvelerini veriyor 5 yılda yüzde 180 artış

Öte yandan, Türkiye’nin Hindistan’a gerçekleştirdiği fındık ihracatında son beş yılda yaşanan artış dikkat çekiyor. 2020 yılında 352 ton/iç olan ihracat, 2025 yılında 985 ton/iç seviyesine yükselerek %180 artış gösterdi. Değer bazında ise 2020’de 2,7 milyon dolar olan ihracat geliri, 2025 yılında 10 milyon dolara çıkarak yaklaşık %270 artış kaydetti. Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Osman Sabır, şöyle konuştu:

“Türk fındığında fiyat istikrarının sağlanması, Hindistan gibi yüksek potansiyele sahip alternatif pazarlarda ihracatın beklenen seviyelere yükseltilebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Türk fındığının geleceğinin ihracat odaklı bir perspektifle planlanması gerekiyor. ABD’nin Hindistan’a yılda yaklaşık 190.000 ton badem ihraç ettiği düşünüldüğünde, geniş nüfuslu pazarların ihracat açısından değeri çok daha net ortaya çıkmaktadır. Fındıkta ihracat odaklı stratejilerin uygulanması halinde tıpkı Avrupa’da olduğu gibi Hindistan ve Çin gibi pazarlarda da Türk fındık ihracatçıları her daim sektördeki ikame ürünler ile güçlü bir rekabet yaratabilecek imkân ve kabiliyete sahiptir.”