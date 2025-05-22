Türk fındığı, Latin Amerika pazarında vitrine çıktı

12-15 Mayıs 2025 tarihleri arasında Brezilya’nın Sao Paulo kentinde düzenlenen ve Güney Amerika’nın en büyük sektörel organizasyonu olan 39. APAS 2025 Uluslararası Süpermarket Fuarı’na Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri ortak bir stantla katılarak Türk fındığını uluslararası alanda tanıttı.

Gıda, içecek, şekerleme, et ve süt ürünleri, deniz ürünleri, fırıncılık ekipmanları, kozmetik, temizlik ve mutfak gereçlerini kapsayan geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken fuarda, Türk fındığı atıştırmalık ve içerik maddesi olarak öne çıktı. Katılımcılara 20 gramlık ambalajlarda kavrulmuş fındık ve fındıklı şekerleme ürünleri ikram edilerek doğrudan tüketiminin yaygınlaştırılması hedeflendi.

Brezilya, Türkiye’nin Latin Amerika’daki en yüksek ticaret hacmine sahip ülkesi konumunda bulunuyor. Bu çerçevede Türk fındık ihracatçıları tarafından açılan stantta gıda profesyonellerine fındığın insan sağlığına yararları ve farklı sektörlerdeki kullanım alanları hakkında bilgi verildi. Fuarda ayrıca ithalatçılarla birebir görüşmeler gerçekleştirilerek talep ve iletişim bilgileri toplandı, ziyaretçilerin soruları yanıtlandı.

Tanıtım faaliyetlerine destek amacıyla T.C. Sao Paulo Başkonsolosu Özgür Uludüz ve T.C. Sao Paulo Ticaret Ataşesi Sn. Seçil Öncel de fuar standını ziyaret ederek başarı dileklerini ilettiler.