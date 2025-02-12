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Türk fındığı tanıtımında rota Kuzey Asya’ya çevrildi

Fındık ihracatçıları Moskova’ya çıkarma yaptı. Moskova Hükümeti ile Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası himayesinde, Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı desteği ile bu yıl 32. kez düzenlenen Prodexpo’da Türk rüzgarı esti.

Haber Merkezi
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Türk fındığı tanıtımında rota Kuzey Asya’ya çevrildi
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03-07 Şubat 2025 tarihleri arasında Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Prodexpo 2025 Fuarı’na Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri tarafından müşterek bir stant ile iştirak edilerek Türk fındığına ilişkin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdiler.

Rusya ve Doğu Avrupa’nın en büyük fuar organizasyonu olan Prodexpo’da Türk Fındık İhracatçıları tarafından açılan stantta, fındığın doğrudan çerez olarak tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla ziyaretçilere 20 gramlık ambalajlarda kavrulmuş fındık ve fındıklı şekerleme mamulleri ikram edildi.

Türk fındığı standında ikili görüşmeler yoluyla ithalatçıların fındık talepleri ve iletişim bilgileri alınarak fındık hakkındaki çeşitli soruları da cevaplandırıldı.

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