Türk fintech’leri Londra’da büyüyor

MEHMET DOĞAN ERDOĞAN / LONDRA

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki yıllık ticaret ve havale hacminin yaklaşık 28 milyar sterline ulaşması, fintech yani finansal teknoloji şirketleri açısından güçlü bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Birleşik Krallık’ta Türk diasporasını hedefleyen ya da Türk girişimciler tarafından kurulan fintech şirketlerinin sayısı hızla artıyor. Pazarda dikkat çeken başlıca Türk girişimleri ve yatırımları şu şekilde sıralanıyor:

RUUT: İş Bankası iştiraki Moka United ve Algbra Labs ortaklığıyla hayata geçirilen proje, Türk diasporası için önemli bir alternatif oluşturuyor.

İşbank UK: RUUT projesinin ana destekçilerinden olan kurum, Londra şubesiyle iki ülke arasındaki finansal koridoru yöneten en köklü aktörlerden biri konumunda.

Papara: Emlak Katılım bünyesine geçen Papara, İspanya merkezli Rebellion Pay’i satın alarak Avrupa’daki varlığını büyüttü. Şirket, Birleşik Krallık da dahil 100’den fazla ülkeye para transferi sağlıyor.

TurkishBank UK: Londra merkezli geleneksel bankacılık lisansına sahip kurum.

Sipay: Gömülü finans altyapısına ve geniş POS ağına sahip şirket, küresel büyüme vizyonu doğrultusunda İngiltere ve Avrupa pazarına yönelik özel çözümler geliştiriyor.

Turan: Halihazırda Türkiye’den Türk devletlerine ve bazı Avrupa ülkelerine para transferine odaklanan cüzdan uygulaması, diaspora odaklı modeliyle ilerleyen süreçte İngiltere gibi pazarlar için de potansiyel taşıyor.

Revolut’un Türkiye hamlesi netleşiyor

İki yönlü trafiğin diğer ucunda, 70 milyondan fazla kullanıcısıyla Avrupa'nın en değerli fintech şirketlerinden Revolut yer alıyor. Londra merkezli şirketin uygulaması nisan itibarıyla Türkiye’deki Google Play ve App Store’da indirilebilir hale geldi. Ancak kullanıcılar şu aşamada yalnızca bekleme listesine kayıt olabiliyor.

Revolut’un Türkiye pazarına girmek için dijital bankacılık faaliyet izni alan FUPS Bank’ı satın alma seçeneğini değerlendirdiği biliniyor. Revolut, kasımda tamamlanan ikincil hisse satışında 75 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı.

İngiltere'de 3 binden fazla fintech var

Birleşik Krallık hükümeti, sektördeki rekabet gücünü korumak amacıyla nisan ayında düzenlenen Fintech Week kapsamında kapsamlı bir reform paketi açıkladı. Reform kapsamında geleneksel ödeme sistemleri ile blokzincir üzerinde tokenlaştırılmış finansal varlıkları tek çatı altında toplayacak bütüncül bir düzenleyici çerçeve oluşturulacak. İngiltere’de ihraç edilecek stablecoin’ler de yeni düzenlenmiş faaliyetler kapsamında denetim altına alınacak.

İngiltere'de 3 binden fazla fintech şirketi faaliyet gösteriyor ve sektör geçen yıl 2,6 milyar sterlinin üzerinde yatırım çekti. Birleşik Krallık, ABD’nin ardından dünyanın en büyük ikinci fintech ekosistemi konumunda.