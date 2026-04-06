Türk fuarına İranlı sürprizi

İMAM GÜNEŞ - İSTANBUL

İstanbul, dünyanın dört bir yanından satın almacıyı ve dental sektör profesyonelini 15-18 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ağırlamaya hazırlanıyor. Geçen yıl 60 bin metrekare alanda gerçekleşen IDEX Uluslararası Dental Fuarı, 100’ü aşkın ülkeden gelen 33 bin 726’sı yabancı olmak üzere toplamda 98 bin 595 ziyaretçiyi ağırlamış ve Türkiye ekonomisine 400 milyon dolarlık döviz girdisi sağlamıştı.

Bu yıl ise 100’ün üzerinde ülkeden 30 binin üzerinde yabancı ziyaretçinin katılması beklenen fuarda yaklaşık 500 milyon dolarlık ticaret hacmi yaratılması öngörülüyor. Fuarın sürprizi ise İran’dan 400’ü aşkın ziyaretçinin kaydını yaptırması oldu.

Kayıtların çoğu savaştan sonra yapıldı

Kayıtların büyük bölümü 1 Mart’tan sonra yapıldığının altını çizen Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, “Bu bizim için büyük bir sürpriz oldu. Fuarda yabancı katılımcı oranında üçte bire varan bir artış öngörüyoruz ve büyük ölçekli firmaların önümüzdeki yıldan itibaren fuarın uluslararası etkisini daha da artıracağını düşünüyoruz” dedi.

Fuarın sağlık turizmi ve ticaret açısından Türkiye’nin konumunu güçlendireceğini belirten Uçar, “Dubai’deki belirsizlikler, hastaları güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti sunan alternatif destinasyonlara yöneltti. Türkiye, gelişmiş altyapısı, uluslararası standartlardaki klinikleri ve rekabetçi fiyatlarıyla dental turizmde öne çıkıyor. Özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen taleplerde ciddi bir artış var” diye konuştu.

Yerlilik oranı arttı, ihracat beklentileri yükseldi

Sektörün yerlilik oranının yüzde 25’e yükseldiğinin altını çizen Uçar, ihracatta da hedefleri ölçüsünde ilerlediklerini kaydetti. Geçen yılı 400 milyon dolar ihracatla kapattıklarını aktaran Uçar, “Önümüzdeki 5 yıl içinde ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. IDEX fuarı da hem katılımcılar hem ziyaretçiler açısından bugüne kadar yapılmış en büyük organizasyon olacak ve ihracat odaklı stratejilerimizi hayata geçirmemizde büyük destek sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Sektörde nitelikli iş gücü sıkıntısına da değinen Uçar, “Ar-Ge personeli bulabiliyoruz, ancak üretimde görev alacak CNC operatörü bulmak zor. Döviz ve enflasyon arasındaki fark üreticinin maliyetlerini artırıyor, bu nedenle tasarruf tedbirleri uygulayarak istihdamı korumaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Yabancı yatırımcıların Türkiye ilgisi artıyor

Sektördeki yabancı yatırım ilgisinin güçlendiğine dikkat çeken Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, şunları söyledi: “Koreli ve Çinli firmalar Türkiye’de yatırım yaptı. Türkiye onların ilgisini çekiyor. Avrupalı fonlar satın alma ve ortaklık için temaslarını artırdı. Önümüzdeki 10 yılda dental alanda üretim, satın alma ve yeni tesis yatırımlarıyla 150-200 milyon dolarlık yatırım bekliyoruz. Bu yatırımların bir kısmı yeni tesis, bir kısmı ortaklık, bir kısmı doğrudan satın alma şeklinde olacak. Avrupa’daki daralmaya rağmen Türkiye büyüyor ve bu büyüme uluslararası yatırımcıların ilgisini çekiyor.”