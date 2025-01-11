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Türk gayrimenkul firması KKTC'de 10 yılda 6 konut projesini hayata geçirmeyi planlıyor

Antalya merkezli Türk gayrimenkul geliştirme şirketi Eden Projects, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 10 yıl içerisinde 6 konut projesini hayata geçirmeyi planlıyor.

Haber Merkezi
AA
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Türk gayrimenkul firması KKTC'de 10 yılda 6 konut projesini hayata geçirmeyi planlıyor
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Eden Projects Genel Müdürü Engin Altan, AA muhabirine, KKTC'den son 3 yılda yatırım amaçlı araziler aldıklarını söyledi.

Bu arazilere Kıbrıs'taki konut problemini çözecek projeler geliştirdiklerini dile getiren Altan, konutları yaparken yerel yönetimlere yük olmadan, gerekli altyapıyı tamamlayarak ilerlediklerini kaydetti.

"KKTC'nin farklı noktalarında 10 yıl içerisinde 6 proje üreteceğiz"

Kıbrıs'ta 72 farklı ülkeden gelen insanların yatırım yaptığını anlatan Altan, "KKTC'nin farklı noktalarında 10 yıl içerisinde 6 proje üreteceğiz. Geçitkale, Güzelyurt, İskele, Lefke'de hayata geçireceğimiz projelerle bölgelerdeki konut problemine çözüm üreteceğiz. Hedefimiz, Kıbrıs'ı turizm ve yatırım merkezi haline getirmek." dedi.

Geçitkale'de yapılacak konut, ticari alan ve sosyal tesislerden oluşan 3 projeyle bölgenin turizm, kültür ve ticari alanda Avrupa standartlarında cazibe merkezi olacağına işaret eden Altan, "Bütün projeleri 10 yıl içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. KKTC, tüm dünyada ilgi gören bir yatırım merkezi. Potansiyeli çok yüksek, çok fazla da talep var." diye konuştu.

Konut projesi içerisinde hastane ve okul komplekslerinin olduğundan da bahseden Altan, yerel yönetimlere yük olmadıklarını, kanalizasyon ve su altyapısını da kendilerinin yaptığını kaydetti.

Geçitkale'deki yerel futbol takımına sponsor olduklarını söyleyen Altan, KKTC'deki sosyal sorumluluk projelerinde de yer alacaklarını dile getirdi.

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