Türk Hava Yolları'ndan 47,43 milyar TL net kâr

Türk Hava Yoları (THY), 2022 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yoları 2022 yılında 47,43 milyar TL net kâr etti. Şirketin önceki yıl aynı dönemde kârı 8,21 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Türk Hava Yoları böylelikle kârını yaklaşık olarak yüzde 478 oranında artırmış oldu.

Aynı zamanda THY, geçtiğimiz yıl 311,17 milyar TL gelir elde ederken; önceki yıl 97,38 milyar TL gelir sağlamıştı.

Ahmet Bolat: Yükselerek önümüzdeki her engeli aşmaya devam ediyoruz

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Türk Hava Yolları olarak 90 seneye dayanan tecrübemiz ile yükselerek önümüzdeki her engeli aşmaya devam ediyoruz. Pandemi sonrası elde ettiğimiz başarıda, tüm mesai arkadaşlarımızın emeği ve ekip ruhu var.

Ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olmanın getirdiği sorumluluk ve bilinçle 6 Şubat’ta gerçekleşen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından tüm imkanlarımızı seferber ederek bugüne kadar 2.400’ün üzerinde uçuş ile 433 bin arama kurtarma ekibini ve 16 bin ton yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Ayrıca 430 bin vatandaşımızın da bölgeden tahliyesini gerçekleştirdik.

Deprem felaketi sonrası yaraları sarmak için biz de elimizi taşın altına koyduk. AFAD’a yaptığımız 2 milyar TL nakdi bağışın yanında, 1000 adet konutun inşası için Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığıyla çalışmalara başladık. Depremden etkilenen 1000 ailemizden 1’er kişiyi de istihdam ederek 1000 kişiyi Türk Hava Yolları ailesine katacağız.” dedi.