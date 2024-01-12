Türk Hava Yollarından ucuz bilet fırsatları

Kampanya kapsamında 77.500 adet koltuk ayrıldı. Kampanya 11 Ocak 2024 - 12 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 16 Nisan 2024 – 30 Mayıs 2024 arasında olan biletler için geçerlidir.

Yapılan kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy Class uçuşlarda geçerli olacaktır. KKTC Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşları kapsamamaktadır.

Sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli değildir.

Kampanya kapsamında sunulan ücretler EcoFly pakette 799 TL, ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1179 TL, PrimeFly pakette 1.249 TL oldu. Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 TL, PrimeFly pakette 1.189 TL olarak belirlendi. Kampanyadan yaralanmak isteyenler daha detaylı bilgiye THY’nin web sitesinden ulaşabilirler.