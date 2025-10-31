Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 30 bin TL’ye doğru gidiyor!

Türk-İş’in yaptığı hesaplamaya göre, açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi.

Ekim ayında Ankara’da yaşayan 4 kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı olarak belirtilen açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 1,58 oranında arttı.

Türk-İş Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2025 Ekim ayı sonucuna göre;

-Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 28.411,95 TL’ye,

-Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 92.547,07 TL’ye

-Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 36.984,12 TL ’ye yükseldi.

Mutfak enflasyonu

Türk-İş verilerine göre, “mutfak enflasyonu” Ekim 2025 itibariyle şu şekilde gerçekleşti:

-Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde1,58 oranında gerçekleşti.

-On iki aylık değişim oranı yüzde 39,06 oldu.

-Yıllık ortalama artış ise yüzde 40,22 olarak gerçekleşti.

-On aylık artış oranı ise yüzde 34,76 oranında oldu.