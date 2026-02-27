TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 32 bin lirayı aştı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ ), şubat ayı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" bültenini yayımladı. Buna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 32.365,44 TL’ye; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 105.424,90 TL’ye yükseldi.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 41 bin 900 TL oldu. Bir kişinin yaşama maliyeti asgari ücreti 13 bin 824 TL geçti.

'Mutfak enflasyonu' şubatta yüzde 3,65 arttı

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış; aylık bazda yüzde 3,65, on iki aylık yüzde 38,76, yıllık ortalama yüzde 39,43 olarak hesaplandı.