TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 32 bin lirayı aştı
TÜRK-İŞ verilerine göre, şubatta mutfak enflasyonu aylık yüzde 3,65 arttı. Buna göre, şubat ayı açlık sınırı 31 bin 224 TL’den, 32 bin 365 TL’ye yükseldi. Yoksulluk sınırı ise, 105 bin 424 TL’ye çıktı.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ ), şubat ayı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" bültenini yayımladı. Buna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 32.365,44 TL’ye; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 105.424,90 TL’ye yükseldi.
Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 41 bin 900 TL oldu. Bir kişinin yaşama maliyeti asgari ücreti 13 bin 824 TL geçti.
'Mutfak enflasyonu' şubatta yüzde 3,65 arttı
Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış; aylık bazda yüzde 3,65, on iki aylık yüzde 38,76, yıllık ortalama yüzde 39,43 olarak hesaplandı.