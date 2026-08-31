TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı 37 bin lirayı, yoksulluk sınırı 121 bin lirayı aştı

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Türk-İş Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay düzenli olarak yapılan araştırmanın 2026 Ağustos ayı sonuçları açıklandı.

Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ağustosta 121 bin 786 TL olarak hesaplandı.

Yoksulluk sınırı bir yılda 33 bin liradan fazla arttı

Yoksulluk sınırı, Ağustos 2025’te 88 bin 309,98 TL düzeyindeydi. Ancak bu tutar bir yılda 121 bin 786 TL’ye yükseldi. Böylece yıllık artış 33 bin 476 TL’yi aştı. Ayrıca temmuzdaki seviye 120 bin 325,30 TL olarak açıklanmıştı.

Açlık sınırı 37 bin 388 liraya çıktı

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda maliyeti hesaplandı. Buna göre gerekli aylık harcama 37 bin 388,30 TL oldu. Açlık sınırı geçen yıl 27 bin 111,17 TL seviyesindeydi.

Bu tutar yalnızca sağlıklı ve dengeli beslenme giderlerini kapsıyor.

Dolayısıyla kira, ulaşım ve sağlık harcamaları hesaba katılmıyor.

Öte yandan yoksulluk sınırı tüm zorunlu ihtiyaçları içeriyor. Bunlar arasında barınma, enerji, eğitim, ulaşım ve sağlık bulunuyor.

Bekâr çalışanın yaşama maliyeti 48 bin lirayı geçti

Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 48 bin 305,38 TL’ye yükseldi. Böylece tek kişinin temel giderlerindeki artış da sürdü. Bekâr çalışanın aylık geçim maliyeti ağustosta 48 bin 305,38 TL’ye ulaştı.

Mutfak enflasyonu aylık yüzde 1,21 oldu

Dört kişilik ailenin gıda harcaması ağustosta yüzde 1,21 arttı. Ayrıca 12 aylık mutfak enflasyonu yüzde 37,90 olarak ölçüldü.

Yıllık ortalama artış ise yüzde 40,33 oldu. Bunun yanında sekiz aylık yükseliş yüzde 24,03’e ulaştı.

TÜRK-İŞ Açlık Sınırı Endeksi de 1404,24 seviyesine çıktı. Endeks temmuzda 1387,40 düzeyindeydi.

Ağustos 2025’te ise endeks 1018,25 olarak kaydedilmişti.

Patates ve soğan fiyatları yüksek kaldı

Ağustosta mevsimsel sebze ve meyve ucuzlaması gerçekleşmedi. Özellikle patates ve soğan fiyatları yüksek seviyelerini korudu.

Sebzelerin ortalama kilogram fiyatı 113,23 TL oldu. Meyvelerde ise ortalama fiyat 150,77 TL’ye ulaştı. Böylece meyve-sebzenin ortalama kilogram fiyatı 119,41 TL olarak hesaplandı.

Et ve yumurta fiyatlarında artış görüldü

Dana kıyma, kuşbaşı ve tavuk fiyatları ağustosta yükseldi. Buna karşılık kuzu eti fiyatlarında sınırlı gerileme görüldü.

Ayrıca yumurta fiyatları da arttı. Araştırmada bu değişim okulların açılış dönemine yaklaşılmasıyla birlikte kaydedildi.

Ayçiçek yağı ve çay fiyatları yükseldi

Ekmek fiyatı ağustos ayında değişmedi. Ayrıca pirinç, un, makarna ve irmikte belirgin hareket görülmedi. Buna karşılık bulgur fiyatlarında sınırlı artış yaşandı. Yağ ürünlerinde ise genel olarak yükseliş kaydedildi.

En yüksek artış ayçiçek yağında görüldü. Bunun yanında margarin, tereyağı ve zeytinyağı fiyatları yükseldi.

Ayrıca yeşil zeytin ve çay fiyatlarındaki artış ağustosta devam etti.

Yoksulluk sınırı toplam hane gelirini gösteriyor

TÜRK-İŞ, yoksulluk sınırının ücret göstergesi olmadığını belirtti. Veri, dört kişilik hanenin gerekli toplam gelirini ifade ediyor.

Bu hesaplamaya gıdanın yanında diğer zorunlu harcamalar da dahil ediliyor.