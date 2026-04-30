Türk-İş açlık sınırı belli oldu: Yoksulluk için 4 asgari ücret yetmiyor

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Nisan 2026’ya ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Türk-İş araştırmasına göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı, 34.586,86 TL'ye yükseldi. Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu harcamaların tamamını kapsayan yoksulluk sınırı 112.660,80 TL olarak hesaplandı. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 44.802,03 TL olarak belirlendi.

Yoksulluk sınırı, asgari ücretin 4 katını aştı.

Mutfak enflasyonu

TÜRK-İŞ verilerine göre mutfak enflasyonu Nisan 2026'da aylık yüzde 5,47 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 43,90, yıllık ortalama artış ise yüzde 40,00 oldu. Yılın ilk dört ayındaki birikimli artış oranı yüzde 14,74 olarak hesaplandı.

Bir önceki dönemle karşılaştırıldığında, Mart 2026'da 32.792,74 TL olan açlık sınırının Nisan'da 34.586,86 TL'ye çıktığı, yoksulluk sınırının ise 106.816,70 TL'den 112.660,80 TL'ye yükseldiği görüldü. Nisan 2025 ile kıyaslandığında açlık sınırının 24.035,59 TL'den, yoksulluk sınırının da 78.291,84 TL'den bu yana önemli ölçüde arttığı dikkat çekti.

Asgari ücretle fark açıldı

Konfederasyon, mevcut ekonomik koşullar altında ücretli çalışanların büyük bölümünde hane gelirinin tek kişinin kazancına dayandığını vurgulayarak bu durumun başta asgari ücret olmak üzere mevcut ücret düzeylerinin temel ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmasına neden olduğunu ifade etti. TÜRK-İŞ'in açıklamasına göre asgari ücretle geçinen bekâr bir çalışanın bütçesinde bir önceki aya kıyasla 2.217 liralık ek bir açık oluşurken yılın dördüncü ayı itibarıyla bir kişinin yaşama maliyeti ile asgari ücret arasındaki fark 16.726 liraya ulaştı.

Ekmek fiyatındaki artış

Gıda grupları bazında nisan ayındaki fiyat hareketlerine bakıldığında, ekmek fiyatının bu ay belirgin biçimde arttığı görüldü. Ankara'da 200 gram standart ekmeğin fiyatı yüzde 14,50 oranında yükselerek 17,50 TL olarak güncellendi. Temel yağ ürünleri grubunda da genel bir artış eğilimi gözlenirken en yüksek artışlar ayçiçek yağı ve margarin fiyatlarında yaşandı. Zeytinyağı ve tereyağı fiyatlarında da artış tespit edildi. Pirinç ve bulgur fiyatlarında artış görülürken makarna ve un fiyatlarında önemli bir değişiklik gözlemlenmedi.

Et fiyatları geriledi

Et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagiller grubunda ise görece daha karmaşık bir tablo ortaya çıktı. Et fiyatlarında sınırlı bir gerileme yaşanırken mevsimi kapanmakta olan balık fiyatları yükseldi. Tavuk eti ve yumurta fiyatlarında ise gerileme tespit edildi. Meyve-sebze tarafında, bir önceki ay gerileyen meyve fiyatları Nisan'da yükseliş eğilimine girerken geçen ay artan sebze fiyatları bu ay geriledi. Ortalama sebze kilogram fiyatı 102,35 TL, ortalama meyve kilogram fiyatı 131,50 TL, meyve-sebze ortalama kilogram fiyatı ise 104,93 TL olarak hesaplandı.