TÜRK-İŞ açlık sınırı yılın ilk ayından asgari ücreti aştı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan Açlık-Yoksulluk Sınır araştırmanın 2025 Ocak ayı sonuçları açıklandı.

TÜRK-İŞ tarafından açıklanan, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 22.131,06 TL’ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 72.088,14 TL’ye ve bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 28.756,29 TL ’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Ocak 2025 itibarıyla Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,97 oranında, yıllık değişim oranı yüzde 47,06 ve yıllık ortalama artış ise yüzde 60,30 olarak gerçekleşti.