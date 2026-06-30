Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu: Yıllık mutfak enflasyonu yüzde 37

TÜRK-İŞ Konfederasyonu, Haziran 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 35.758,88 liraya yükseldi.

Gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi diğer zorunlu harcamaların toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı ise 116.478,40 liraya çıktı.

Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 46.248,50 lira olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ verilerine göre, açlık sınırı geçen yılın haziran ayında 26.115,18 lira, bu yılın mayıs ayında ise 35.174,85 lira düzeyindeydi. Yoksulluk sınırı aynı dönemlerde sırasıyla 85.065,75 lira ve 114.576,10 lira olarak kaydedilmişti.

Temel gıdada yükseliş sınırlı kaldı

TÜRK-İŞ açıklamasında, haziran ayında marketlerde temel gıda ürünlerinin fiyatlarının önceki aylara göre daha sakin bir seyir izlediği ve mutfak enflasyonundaki artış hızının yavaşladığı belirtildi. Ancak fiyatların eskisi kadar hızlı artmamasının vatandaşın mutfağını rahatlatmaya yetmediği vurgulanarak, sorunun artık yalnızca fiyatların ne kadar arttığı değil, fiyatların ulaştığı yüksek seviye olduğu ifade edildi.

Alım gücü zayıfladı

Açıklamada, asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmamasının milyonlarca çalışanın alım gücünü daha da zayıflattığı kaydedildi. Maaşlı çalışanların aynı gelirle her geçen ay daha az ürün alabilir hale geldiği, birçok ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı belirtildi. Gıda fiyatlarındaki göreceli durgunluğa rağmen ücretlerin geçim koşullarının gerisinde kalması nedeniyle mutfaktaki sıkıntının sürdüğü aktarıldı. Çalışanların insanca yaşayabilecek bir gelir düzeyine ulaşabilmesi için ücretlerin hayat pahalılığı karşısında korunmasının büyük önem taşıdığı bildirildi.

Mutfak enflasyonu

Mutfak enflasyonu verilerine göre, dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı aylık bazda yüzde 1,66, on iki aylık bazda yüzde 36,93 oranında arttı. Yıllık ortalama artış yüzde 40,44, altı aylık artış oranı ise yüzde 18,63 olarak gerçekleşti.

Fiyatlarda farklılaşma

Harcama gruplarına göre, fiyat hareketlerinde de farklılıklar görüldü. Süt, yoğurt ve peynir grubunda fiyatların genel olarak istikrarlı bir seyir izlediği, önemli bir değişiklik tespit edilmediği belirtildi. Et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagil grubunda ise ürün bazında farklılaşan bir tablo ortaya çıktı; geçen ay Kurban Bayramı etkisiyle artan dana eti fiyatlarının bu ay bir miktar gerilediği, buna karşılık kuzu eti fiyatlarında artış olduğu kaydedildi. Balık ve tavuk eti fiyatlarının büyük ölçüde aynı seviyesini koruduğu, son aylarda dalgalı seyreden yumurta fiyatlarında ise bu ay belirgin bir gerileme yaşandığı bildirildi. Bu gerilemede piyasadaki arz fazlalığı ile yaz döneminde talebin mevsimsel olarak azalmasının etkili olduğu değerlendirildi. Bakliyat ürünlerinde kuru fasulye ve kırmızı mercimek fiyatlarının bir miktar arttığı, nohut fiyatlarının değişmediği, yeşil mercimek fiyatlarında ise sınırlı düzeyde gerileme olduğu aktarıldı.

Meyve ve sebzede mevsim etkisi

Meyve ve sebze grubunda fiyat hareketlerinin mevsimsel gelişmelerin etkisiyle ürün bazında farklılık gösterdiği belirtildi. Tarlada yetişen ürünlerin pazara girmesinin bazı ürünlerde fiyatların gerilemesine katkı sağladığı, aynı dönemde piyasaya yeni çıkan turfanda ürünlerin yüksek fiyatlı olmasının ise hem sebze hem meyve grubunda fiyatları yukarı yönlü etkilediği kaydedildi. Bu gelişmeler arasında patates fiyatında belirgin bir artış görüldüğü, pazarlarda dilimli karpuz satışlarının yaygınlaştığı bildirildi. Hesaplamada bu ay 23'ü sebze ve 13'ü meyve olmak üzere toplam 36 üründeki fiyat değişimi dikkate alındı. Sebzede ortalama kilogram fiyatı 101,44 lira, meyvede ortalama kilogram fiyatı 139,23 lira olarak hesaplandı; ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı ise 108,78 lira olarak tespit edildi.

Ekmek fiyatı değişmedi

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur ve irmik grubunda fiyatların genel olarak istikrarlı bir seyir izlediği belirtildi. Ekmek fiyatında değişiklik görülmezken, geçen ay artış gösteren makarna ve irmik fiyatlarının bu ay sabit kaldığı, pirinç, un ve bulgur fiyatlarında da önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

Temel yağ ürünleri grubunda tereyağı ve margarin fiyatlarında sınırlı düzeyde artış olduğu, zeytinyağı ve ayçiçek yağı fiyatlarında önemli bir değişiklik görülmediği bildirildi. Yağlı tohum ürünlerinde bir miktar fiyat artışı gözlenirken, zeytin ürünlerinden yeşil zeytin fiyatında artış, siyah zeytin fiyatında ise çok sınırlı düzeyde artış yaşandığı aktarıldı.

Çay fiyatları artıyor

Son grupta yer alan gıda maddeleri içinde, geçen ay bir miktar düşme eğiliminde olan baharat ürünlerinde bu ay belirgin fiyat artışları olduğu görüldü. Çay fiyatlarındaki artış eğiliminin sürdüğü, bal ve pekmez fiyatlarının arttığı, tuz fiyatlarında değişiklik olmadığı, şeker fiyatında artış yaşanırken reçel fiyatında önemli bir değişiklik tespit edilmediği, salça fiyatlarında da artış olduğu belirtildi.