Türk-İş Başkanı Atalay açıkladı: Asgari ücret için taban teklif oldu

Milyonlarca çalışan yeni belirlenecek olan asgari ücreti bekliyor. Asgari ücret, son açıklanan verilere göre açlık sınırının altında kalıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 11 Aralık'ta yapacakken; işçiler adına masaya oturacak olan Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün Atalay, pazarlığa başlayacakları taban rakamı açıkladı.

NTV’ye konuşan Atalay, pazarlığı 4 kişilik bir ailesinin açlık sınırı olan 14 bin 25 liradan başlatacaklarını söyledi.

Kasımda açlık sınırı 14 bin 25 TL'ye yükseldi

Türk-İş 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının kasım ayı sonuçlarına göre; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir aile için açlık sınırı 14 bin 25 TL’ye yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 45 bin 686 TL’ye çıktı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 18 bin 239 TL’ye yükseldi.

Erdoğan'dan asgari ücrete tek zam açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete tek zam açıklaması yaparak, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter" dedi. Asgari ücrete yüzde 35 zam yapılacağına ilişkin gündeme gelen yorumlara Erdoğan, işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerin sonucuna işaret etti.