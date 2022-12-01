TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Arzu etmediğimiz rakam olursa imza atmayız

ANKARA (EKONOMİ)- TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Asgari ücretle ilgili gerçekleştirilen ön toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Başta peynir olmak üzere bir çok ürünün fiyatına sürekli zam geldiğini belirten toplumu tebessüm ettirecek bir asgari ücret belirlenmemesi halinde karara imza atmayacaklarını söyledi.

Raflarda fiyatların artmaya devam ettiğine dikkat çeken Atalay, şunları kaydetti: “Geçen sene bu vakitlerde peynir 35 liraydı, şimdi ortalama 140-150 liraya çıktı. İşini düzgün yapan esnaf var, maalesef düzgün yapmayanlar da var. Bunu en iyi emekli, işsiz, işçi biliyor. Bu rakam açıklandıktan sonra inşallah toplumu tebessüm ettirecek bir rakam çıkarsa üçümüz imza atarız. Arzu etmediğimiz rakam olursa imza atmayız. Aslında asgari ücret yeni işe başlayanlarla ilgili. Ancak maalesef geçim ücreti oldu. Yanı sıra 10 yıllık 20 yıllık çalışanlar var, teknik elemanlar var, bunların ücret ine olacak? Ayrıca EYT, taşeronlar, vergi dilimi, özel sektörün maaş promosyonu gibi çalışma hayatını bekleyen başka konular var. Bunların Ocak ayının ortasına kadar çözülmesi gerekiyor. Önceden Aralık ayında yüzde 27’lik vergi dilimine girerken, şimdi Mayıs ayında giriliyor. Kamuoyunun beklentisi bunun düzeltilmesi ve bu konuda sayın Bakanlarla görüşüyoruz. Mesele sadece asgari ücretle bitmiyor. Asgari ücret artınca işçi çıkarmaların da önüne geçmek lazım.”

Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının da 14 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.