TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Hükümet yeni bir teklif sundu, yüzde 100 olumlu değil

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı KÇP görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Atalay görüşme sonrası yaptığı açıklama şu şekilde:

- Kamu Çerçeve Protokolü için yeni bir teklif verildi

- İkinci altı ay için % 11 lik teklif aşıldı ama % 16.67 yi bulmadı

- Yüzde 100 olumlu bir teklif değil ama olumlu

- Arkadaşlar ile görüşme yapacağız, üyelere soracaklar, kararı onlar verecek.

Ne olmuştu?

Öte yandan KÇP görüşmelerinde TÜHİS, en son ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif etmişti. Fakat bu teklif TÜRK-İŞ tarafından kabul edilmemişti.