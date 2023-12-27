TÜRK-İş Başkanı Atalay: Talebimiz 18 bin lira ve yılda iki zamdı

Yeni asgari ücretin açıklanmasına dakikalar kala gazetecilerin asgari ücretle ilgili sorularına yanıt veren TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Teklifi bakanları açıklayacak, TÜRK-İŞ'in teklifini de biz açıklayacağız" ifadesini kullandı.

Atalay yeni asgari ücretin açıklanmasından sonra "Talebimiz yılda iki zam ve 18 bin liraydı. Ama 17 binde anlaştılar" dedi.



Atalay basın açıklamasının son anlarında yeni asgari ücrete şerh koyduklarını kameralar önünde tekrarladı.