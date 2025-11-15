Türk iş dünyası Çin’in dönüşümüne ortak oluyor

İMAM GÜNEŞ - İSTANBUL

Çin’in 15. Beş Yıllık Planı, Türkiye ile iş birliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak. İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin geleceğine ışık tutmak amacıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi’nde “Çin’in 15. Beş Yıllık Planı’nı Anlamak ve Planın Türkiye-Çin Ekonomik İlişkilerine Etkileri” başlığıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmalarını, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong ve DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kibar yaptı.

Toplantıda konuşan Başkonsolos Wei Xiaodong, kısa süre önce tamamlanan Çin Komünist Partisi’nin genel kurulunda şekillenen yeni kalkınma planının, ülkenin önümüzdeki beş yıldaki yönünü belirleyen en kapsamlı stratejik belge olduğunu belirtti.

Planın yedi temel hedef üzerine kurulduğunu anlatan Wei, yüksek kaliteli büyüme, teknolojik öz yeterlilik, reformların derinleştirilmesi, kültürel ilerleme, yaşam kalitesinin artırılması, yeşil dönüşüm ve ulusal güvenlik konularına odaklanıldığını söyledi.

İhracatçılara Çin pazarında yeni kapılar açılacak

Çin’in iç talebindeki artışın Türk ihracatçıları için yeni fırsatlar doğurduğunu vurgulayan Xiaodong, “Çinli tüketiciler artık daha kaliteli, sağlıklı ve doğal ürünler talep ediyor. Türk kuru meyveleri, zeytinyağı ve bal, Çin’in önde gelen e-ticaret platformlarında giderek daha popüler hale geliyor. Önümüzdeki dönemde bu ürünlerin yanı sıra, daha fazla Türk tarım ürünü de Çin pazarına girecektir” diye konuştu.

Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğinin yalnızca ticaretle sınırlı kalmadığını, turizm, finans ve teknoloji alanlarında da yeni adımlar atıldığını belirten Xiaodong, iki ülkenin kazan-kazan anlayışına dayalı yeni bir ekonomik iş birliği için gerekli adımları attıklarını ifade etti.

Ali Kibar: “Türk özel sektörü Çin’in dönüşümünü doğru okumalı”

DEİK’in dünya genelinde 153 iş konseyiyle faaliyet gösterdiğini hatırlatan DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kibar ise, Türkiye-Çin İş Konseyi’nin bu yapılar arasında en aktiflerinden biri olduğunu vurguladı. Çin’in 15. Beş Yıllık Planı’nın Türkiye gibi ülkelerle daha dengeli, yüksek değerli ve uzun vadeli bir ekonomik ortaklık kurmak için önemli fırsatlar da sunduğunu söyleyen Kibar, “Bu toplantı, geleceğe dönük ortak anlayışın ve yeni fırsatların başlangıcı niteliğindedir. Türk özel sektörü bu dönüşümü doğru okumalı, Çin’in açtığı yeni iş birliği alanlarına proaktif biçimde dahil olmalı” diye konuştu.

■ Çin’in yeni beş yıllık planı’ndan türkiye için öne çıkan başlıklar

■ Çin, ileri üretim ve teknoloji odaklı bir sanayi yapısı kurmayı hedefliyor. Bu alanlarda Türk şirketleri için ortak üretim ve teknoloji transferi fırsatları bulunuyor.

■ Yeni enerji, 5G, biyoteknoloji, kuantum teknolojisi ve yeni malzemeler gibi sektörlerde Türkiye-Çin Ar-Ge iş birliği alanı genişliyor.

■ Fotovoltaik enerji, rüzgar türbinleri ve çevreci ulaşım teknolojileri, iki ülke arasında büyüyen ortak yatırım konuları arasında.

■ Haftalık uçuş sayısının artması, RMB takas bankasının açılması ve 408 milyon dolarlık finansman anlaşması, finansal entegrasyonun güçlendiğini gösteriyor.

■ Çin’de artan gelir düzeyiyle birlikte, Türk gıda ve tarım ürünleri için talep artışı bekleniyor.

■ Çinli turistlerin Türkiye’ye ilgisi artıyor; kültür ve turizm alanındaki iş birlikleri daha görünür hale geliyor.