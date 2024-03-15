Türk iş dünyasına Avrupa kapısını Bulgaristan aralayacak

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ticaret köprüsü hareketleniyor. Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) ile Bulgaristan KOBİ Ajansı’nın işbirliğinde her yıl Bulgar-Türk Ticaret Forumu düzenleniyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen forum, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde yapıldı. Foruma başta iş kadınları olmak üzere Türk ve Bulgar iş dünyasından yaklaşık 300 iş insanı katıldı.

Etkinlik kapsamında üç panel düzenlendi ve Bulgaristan’daki iş fırsatları ile iki ülke arasında ticaretin nasıl geliştirilebileceği konuları masaya yatırıldı. Forum’un açış konuşmalarını BULTİŞAD Onursal Başkanı Fikret İnce, DEİK Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Saribekir, Türkiye Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun, Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov, Bulgaristan İnovasyon ve Büyüme Bakanlığı adına Bulgaristan Avrupa Rekabet Edebilirlik Fonları Genel Müdürü Radoslav Rizov yaptı.

Yapılan konuşmalarda Bulgaristan’ın bu ay sonu itibariyle Schengen Bölgesi’ne dahil olacağına dikkat çekildi. Bulgar-Türk Ticaret Forumu’nda, Bulgaristan İnovasyon ve Büyüme Bakanlığı yetkilileri iki ülke arasındaki potansiyele dikkat çekerek Türk iş dünyasını, artık vize yönünden de tam anlamıyla Avrupa’nın bir parçası olan Bulgaristan’a yatırım yapmaya davet ettiler.

İnce: Rekabet avantajı var

Burgaz Uluslararası Kongre Merkezi’nde düzenlenen Forum’un açış konuşmacılarından biri olan BULTİŞAD Onursal Başkanı Fikret İnce, Bulgaristan’ın Türkiye’nin ihracatının yaklaşık yarısının yapıldığı Avrupa’ya açılan kapı olduğunu vurguladı. Aynı zamanda Bulgaristan’daki en büyük Türk yatırımlarından biri olan Alcomet firmasının Yönetim Kurulu Başkanı da olan İnce, “Türkiye’nin Avrupa’ya giden yolu Bulgaristan’dan geçiyor. Bu yolun ilk durağı Burgaz. Önemli, stratejik bir yer. Havaalanı, limanları var. Bizi her konuda destekleyen bir belediye başkanı var. Buradaki yatırımlarımızı geliştirmeliyiz. Burgaz, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan önemli bir kapısı. İstanbul da Bulgaristan’ın Asya ve Orta Doğu’ya açılan kapısı. 30 yıldır Bulgaristan’da iş geliştiriyorum ve şunu söylemek istiyorum; bu ülke bizi kardeş olarak kabul ediyor ve bunun için minnettarız. Ülkenin en önemli avantajlarından biri makroekonomik istikrara sahip olmasıdır. Para birimi istikrarlı ve enflasyon kabul edilebilir sınırlar içinde. Bulgaristan’da bir işletme için konumun yanı sıra çok önemli olan öngörülebilirlik de var. Burada özellikle teknoloji sektöründe yetkin bir iş gücü de var. İşletmeler için maliyetler düşük ve bankacılık sistemi çok iyi, yatırım kredileri euro ve BGN cinsinden çok iyi faiz oranlarıyla sunuluyor” dedi.

BULTİŞAD’ın da iki ülke ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek üzere 10 yıldır faaliyet gösterdiğini belirten İnce, düzenlenen bu forumun da o faaliyetlerden biri olduğuna dikkat çekti. İnce, Türk iş dünyasını Bulgaristan’a yatırım yapmaya davet ederken, Bulgar iş insanlarını da Türkiye’ye yatırım yapmaya beklediklerini vurguladı.

Orkun: Güçlü ekonomik bağlar var

Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun da, “Bulgaristan bizim için çok önemli bir ülke çünkü burada 150’nin üzerinde Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin Bulgaristan’da yaptığı yatırımların tutarı 2.5 milyar avronun üzerinde. Her yıl 1,5 milyondan fazla kamyon Bulgaristan-Türkiye sınırını geçiyor ve toplam araç sayısı 3 milyonu aşıyor. Bu da Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ekonomik bağların ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Amacımız bu bağlantıları daha da başarılı hale getirmek. Ortak hedefimiz iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımı artırarak istihdamı yükseltmek. Halihazırda son derece başarılı olduğunu düşündüğümüz çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdik. Türkiye ile diğer Balkan ülkeleri arasında yeni bir işbirliği platformu da oluşturuldu. Bu sayede Balkanlar’da ekonomik işbirliği alanında ikili ve çok taraflı faaliyetler desteklenecek.” dedi.

İki firma daha yatırım yaptı

Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov da forumun mekanı olarak Burgaz şehrinin seçilmesinden dolayı minnettar olduğunu kaydetti. Burgaz’daki tüm olanakları Türk iş dünyasının hizmetine sunmaya hazır olduklarını dile getiren Nikolov, Türk şirketlerinin yerel sanayi bölgelerindeki yatırımları da dahil olmak üzere olumlu sonuçların altını çizdi ve Burgaz'ın önemli bir iş destinasyonu olarak cazibesini anlattı. Nikolov, geçen yılki forumdan sonra iki Türk firmasının Burgaz’a yatırım yaptığına da dikkat çekti.

Forum’da iki ülkenin de jeopolitik konumu ile öne çıktığına dikkat çekilirken, her iki ülkenin de birbirine “komşu” diye hitap etmesinin çok önemli olduğun kaydeden DEİK Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir de iki ülke arasındaki ticaretin çok büyük potansiyel barındırdığına vurgu yaptı. Bulgaristan Avrupa Rekabet Edebilirlik Fonları Genel Müdürü Radoslav Rizov da sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı teşvik etmede yüksek teknolojilerin ve yeşil girişimciliğin önemli rolünü vurguladı.

Panelistlerden işbirliği çağrısı

Etkinlikte Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Türkiye ve Bulgaristan’da kadın girişimciliğine odaklanan özel bir bölüm yer aldı. Creative Mornings kurucusu Blagovesta Pugova, DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Kübra Orakçıoğlu Kazan, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen gibi isimlerin yer aldığı panelde iki ülkede kadınların liderliğindeki işletmelerin ortaklaşa daha iyi bir geleceği nasıl şekillendirebileceği tartışıldı.

Etkinliğin Bulgar ve Türk Yenilikçi Teknoloji Ekosistemleri konulu panelinde ise BASSCOM Yönetim Kurulu Başkanı Dobroslav Dimitrov, Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Ahmet Kesik ve Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan görüşleriyle teknoloji sektörlerinde işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Panelde, ekonomik büyümeyi ve rekabet gücünü artırmada teknoloji ve inovasyonun kritik rolü masaya yatırıldı ve bu dinamik sektörde işbirliği fırsatları tartışıldı. YASAD Başkanı Gönül Kamalı, iki ülke yazılım sanayicilerinin yazılım sektörünün geliştirilmesi için işbirliği yapmasını teklif etti. Gedik Üniversitesi Rektörü Ahmet Kesik de Gedik Holding’in faaliyet gösterdiği alanlardan birinin kaynakçılık olduğunu ve bu sektörde birçok eğitim verdiklerini dile getirdi. Kesik, Bulgaristan’daki kadınlara ücretsiz olarak kaynakçılık eğitimi vermek istediklerini belirterek üniversite sanayi işbirliğinin de geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kesik ayrıca, Karadeniz işbirliği projelerinde ve Avrupa Birliği projelerinde Bulgar kurumlarla ortak projeler geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Benzer bir forum Türkiye’de de yapılacak

Yeşil Ekonomi, Lojistik ve Yakın Tedarik Fırsatlarına Sürdürülebilir Yatırım konulu panelin moderatörlüğünü Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ yaptı. Bulgaristan ve Türkiye arasındaki potansiyel yatırım ve lojistik fırsatları masaya yatırıldı. Panelde Bulgaristan Avrupa Rekabet Edebilirlik Fonları Genel Müdürü Radoslav Rizov, DEİK Bulgaristan İş Konseyi Başkan Yardımcısı M. Emrah Sazak, Bulgaristan Yatırım Ajansı (IBA) Direktörü Mila Nenova ve BMF Port Burgas İcra Direktörü Boris Balev konuştu. Konuşmacılar Bulgaristan’ın yatırım teşviklerini ve bir yatırım destinasyonu olarak çekiciliğini değerlendirdi. Bölgedeki mevcut lojistik ve yakın kaynak fırsatlarına da ışık tutuldu.

Etkinliğin sonuç bölümünde iki ülke arasındaki ticaretin şu an 7 milyar euro düzeyinde olduğu belirtilerek çok kısa sürede 10 milyar euro seviyesine çıkabilecek potansiyele sahip olunduğu kaydedildi. Ayrıca Bulgar-Türk Ticaret Forumu’nun benzerinin önümüzdeki süreçte Türkiye’de de yapılmasının planlandığı da dile getirildi.