TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, ITUC Başkan Yardımcılığına seçildi
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun (ITUC) Başkan Yardımcılığı ve Genel Konsey asil üyeliğine seçildi.
AA
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Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun (ITUC) 5. Dünya Kongresi, 17-22 Kasım'da Avustralya'nın Melbourne kentinde yapıldı.
163 ülkedeki 332 üye konfederasyonla 200 milyonu aşkın çalışanı temsil eden ITUC'un 5. Dünya Kongresi seçimlerinde, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, ITUC'un hem Başkan Yardımcılığına hem de Genel Konsey asil üyeliğine seçildi.