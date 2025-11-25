TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Etkilenen 100 kalem var

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen eğitim seminerinde konuştu. Asgari ücretin artık çok daha geniş bir kesimi etkilediğine dikkat çeken Atalay, “On yıl önce asgari ücret ülkedeki çalışanların yüzde 13’ünü kapsıyordu, bugün ise yüzde 45’ini ilgilendiriyor” ifadelerini kullandı.

"Doğum izni, analık izni, babalık izni"

Atalay, TÜRK-İŞ’in kamu sözleşmeleri, kıdem tazminatı ve özellikle asgari ücret görüşmeleri gibi konular nedeniyle sık sık kamuoyunun gündeminde yer aldığını belirtti. Sendikalarla ilgili birçok gündem maddesinin olduğunu ifade eden Atalay, doğum izni, analık izni, babalık izni konusunda memur ile işçi arasında farklar olduğunu vurguladı.

Atalay, 200 bini kamu olmak üzere 1 milyon 350 bin üyeye sahip olduklarını belirtti.

"Yaklaşık 100 kalem var. Evvela devletin, ülkeyi yönetenlerin bu kalemlerden bizi ayrı tutması lazım"

Asgari ücret tespit görüşmelerine TÜRK-İŞ'in katılmadığını hatırlatan Atalay, şöyle konuştu:

"Asgari ücretle ilgili SSK primi, isteğe bağlı sigorta, yurt dışı hizmetleri borçlandırma, idari para cezası, işsizlik maaşı, kısa çalışma, doğum izni, şehit maaşı etkileniyor. Yaklaşık 100 kalem var. Evvela devletin, ülkeyi yönetenlerin bu kalemlerden bizi ayrı tutması lazım. 22 bin lira asgari ücretin ayrı olması lazım. Bu kalemlerle ilgili yaptıkları ve yapacaklarının ayrı olması lazım. Bunları aynı torbanın içine koyuyorlar, bu işin içinden çıkamıyorsun. Asgari ücret 10 yıl önce ülkenin yüzde 13'ünü ilgilendirirken şu anda ülkenin yüzde 45'ini ilgilendiriyor. Asgari ne demek? En az ücret demek ama öyle bir noktaya geldik ki geçim ücreti oldu. Yani insanlar bununla geçiniyorlar."

"Komisyonu değiştirmediği zaman o komisyona katılmayız"

Atalay, bazı partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının asgari ücretle ilgili rakamlar telaffuz ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Asgari ücreti o komisyonda olan yetkililer söyleyecek. Hükümetin bir haftası daha var. Komisyonunu değiştirirse konuyu yönetime, başkanlar kuruluna getirip, tartışıp karar verecek. Komisyonu değiştirmediği zaman o komisyona katılmayız. Katılamamak ne demek? Katılmamakla en azından meseleyi gündeme getirmeye çalışıyoruz. Yönetimin yapısı yahut başka sendikalar katılmış, onlar problem değil."