TÜRK-İŞ: Taşeronların kadro sorunu için Bakan Bey ile görüşüyoruz

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Meclis kapanmadan taşeron işçilerin kadro sorununun çözülmesini talebinde bulundu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için geldiği Hatay'da, açıklamalarda bulunan Atalay, bir sene önce çalışma hayatının sorunlarının 3600 ek gösterge, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), asgari ücretin vergi dışı bırakılması ve geçici işçiler olduğunu, şu ana kadar bunların hepsinin çözüldüğünü söyledi.

Geçici işçiler konusunun Meclis'e intikal ettirildiğini anımsatan Atalay, "Geçici işçiler bu hafta çıkar, problem yok. Kapsamı 70 bin kişi civarında. Yasayı hafta sonuna kadar çıkarırlar diye ümit ediyorum. Yani o mesele bitti, Meclis'te." diye konuştu.

"Esas ana işimiz, bütün taşeronların meselesinin çözülmesi"

Deprem nedeniyle yapılamayan kamuda çalışan işçilerin sözleşmeleriyle ilgili görüşmelere bir hafta önce başladıklarını dile getiren Atalay, şunları kaydetti: "Esas ana işimiz, özellikle KİT'ler başta olmak üzere bütün taşeronların meselesinin çözülmesi. Meclis tatile girmeden önce bununla ilgili bir çalışma yapılır mı yapılmaz mı diye iki gündür Bakan Bey ile görüşüyoruz. Talebim ve arzum, taşeron konusunun bir daha gelmemek şartıyla ülke gündeminden kalkması. Bu talebimi sonuçlanana kadar takip etmeye, çözene kadar söylemeye, gayret sarf etmeye devam edeceğim."

Taşeron sorunuyla ilgili hazırlıkların henüz belirli bir aşamaya gelmediğini dile getiren Atalay, "Meclis, kısa süre içinde tatile girecek. Onu anlattık Bakan'a. KİT'lerle ilgili bir çalışmaları var ama KİT'lerin dışında çalışanlar da var. Onların durumu ne olacak? Ben hem KİT'lerde hem de onların dışındaki bütün taşeronların kadro sorunu hallolsun diye talep ediyorum." ifadelerini kullandı.