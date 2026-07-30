TÜRK-İŞ verileri: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 37 bin TL’ye dayandı

TÜRK-İŞ'in Temmuz 2026 verilerine göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli asgari aylık gıda harcaması 36 bin 939 lira 87 kuruş olarak hesaplandı. Araştırma, yalnızca temel beslenme ihtiyacını karşılamak için gereken tutarı ortaya koyarken, açlık sınırındaki yükselişin yaşam maliyetlerindeki artışı sürdürdüğüne işaret etti.

Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı ise 120 bin 325,30 TL olarak hesaplandı. Araştırmada, bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de 47 bin 758,39 TL’ye yükseldi.

Açlık sınırında yedi ayda yüzde 22,54'lük artış

TÜRK-İŞ’in hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin gıda harcamasındaki artış temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,30 oldu. Son 12 aylık artış yüzde 39,85, yıllık ortalama artış yüzde 40,60 olarak hesaplanırken, yılın ilk yedi ayındaki artış oranı ise yüzde 22,54 olarak gerçekleşti.