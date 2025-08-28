TÜRK-İŞ’e bağlı Koop-İş Sendikası'ndan grev kararı!

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, kamudaki yaklaşık 600 bin işçinin mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Çerçeve Protokolü’nün 2 Ağustos’ta imzalandığı hatırlatıldı.

"Ülke genelindeki 1003 SYDV’de yarın greve çıkacağız"

Açıklamada, söz konusu protokole rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, SYDV çalışanları için elde edilen ücret artışları ve kazanımları uygulamakta direndiği ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin yaşadığı her felakette, mesai kavramını gözetmeden canla başla çalışan, başta Kovid-19 pandemisi olmak üzere depremlerde, sel felaketlerinde ve her zor dönemde halkımızın yanında olan, dezavantajlı gruplara hizmet veren SYDV işçileri böyle bir yaklaşımı hak etmiyor. Çözümü masada bulma girişimlerimize rağmen işverenin uzlaşmadan uzak tutumu nedeniyle ülke genelindeki 1003 SYDV’de yarın greve çıkacağız. Bu kapsamda Genel Başkanımız Eyüp Alemdar, greve katılacak tüm üyelerimiz adına yarın saat 09.00’da Çankaya SYDV önünde işçilere destek ziyaretinde bulunacaktır.”