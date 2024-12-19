Türk-İş'in asgari ücret teklifine CHP'den ilk tepki

Türk-İş, asgari ücrete yönelik hem doğrudan hem de dolaylı etkisi olan teklifini basın karşısında duyurdu. Zarftan çıkan rakam, yüzde 45 oranında bir artış ve yüzde 20'lik refah payı ile 29 bin 583 TL olarak açıklandı.

Üçüncü toplantıdan da rakam çıkmadı

Asgari ücret tespit komisyonu bugün üçüncü defa toplandı. 3. toplantıdan da herhangi bir rakam çıkmadı ve bu durum kamuoyunun tepkisini topladı. Türk-İş'e de gösterilen tepkiler üzerine Türk-İş bugün saat 16.00'da asgari ücret talebini kamuoyuna canlı yayında açıkladı.

CHP cephesinden ilk tepki

Türk-İş'in açıkladığı rakama ilk tepki CHP'den geldi. Gazete Pencere'den Leyla Aydoğan'a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Türk-İş'in açıkladığı rakamın kendi açıkladıkları 30 bin rakamına yakın olduğunu ve bu noktada küsüratlara takılmanın doğru olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Biz bu sayıyı veriye dayalı bir şekilde hesaplayarak bulmuştuk. Kira artış oranı, gıda fiyatlarındaki artış ve diğer yaşamayı etkileyen ücretlerin artışıyla birlikte 30 bin lira olarak beyaz ettik" ifadelerini kullandı. Karatepe, Türk-İş'in talebini "Bu 30 bin lira seviyesi bizim de hesapladığımız ve beklediğimiz bir seviye"