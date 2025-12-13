Türk-İş’in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi ne kadar? İşte milyonları ilgilendiren rakam

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), bir yıl önce aldığı kararı uyguladı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmadı. Komisyon, işçi temsilcileri olmadan toplandı. Komisyon ikinci toplantısını 18 Aralık’ta yapacak.

Türk-İş, toplantıya 5 dakika kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a kapalı bir zarf içinde taleplerini içeren mektup sundu. Türk-İş Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar’ın götürdüğü talep listesinde zam oranı ya da istenen asgari ücrete ilişkin herhangi bir rakamsal veri yer almadı. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Türk-İş’in Bakanlığa sunduğu taleplerin karşılanması halinde asgari ücretin yüzde 78.8 zamla 39 bin 525 liraya yükseltilmesi gerekiyor.

İşte Türk-İş'in talepleri

Türk-İş, aynı hesaplama yöntemini geçen yıl da kullanmış ve talebini 29 bin 583 lira olarak açıklamıştı. Bu da Türk-İş’in net asgari ücret için talep ettiği rakamı son bir yılda yüzde 33.6 oranında yükselttiği anlamına geliyor.

Türk-İş’in mektubunda asgari ücret için öncelikle geçen yıl karşılanmayan yüzde 14.38’lik enflasyon kaybının telafi edilmesi istendi. Bu yapıldıktan sonra gıda, ulaşım, kira ve eğitimde yaşanan yüksek fiyat artışlarının karşılanmasını talep eden Türk-İş, bunlara ilave olarak ekonomik büyümenin sağladığı refah artışının işçiye yansıtılmasını istedi.

Bütün bu taleplerin 39.525 TL’lik asgari ücreti işaret ettiği belirtiliyor.