TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan kıdem tazminatı uyarısı: Allah şahidim, Türkiye’yi durdururuz

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Bursa’da kutladı. Sendikanın çağrısıyla Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan başlayan yürüyüş hastane alanında son buldu.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, alanda yaptığı konuşmada kıdem tazminatı noktasında geri adım atmayacaklarını vurguladı. Atalay, “Kıdem konusunda aynı noktadayız. Genel grev yaparız. Allah şahidim, Türkiye’yi durdururuz.” dedi.

“Ucube sistemi bir an evvel düzeltin”

İşçilerin geçmişte ve bugün her alanda bedel ödediğini kaydeden Atalay, “Vergiyle ilgili 12 ay çalışıyoruz, bir bölüm arkadaşımız 11 ay maaş alıyor, bir bölümü ise 10,5 ay maaş alıyor. Bu adil değil. Bu ucube sistemi bir an evvel düzeltin” talebinde bulundu.

“10 gün geçinemezsiniz”

Öte yandan son 4 aylık enflasyonun ülkeyi darmadağın ettiğini belirten Atalay, “Hem asgari ücrete zam yapılmalı hem de enflasyon durdurulmalı. 17 bin liralık asgari ücretle 10 gün geçinemezsiniz.” diye konuştu.