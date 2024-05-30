Türk-İş’ten Merkez Bankası'na ‘performans’ eleştirisi: Asgari ücrete karşı çıktı ama...

Asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıkan Merkez Bankası’nın (TCMB) tasarruf uygulamalarının başladığı bir dönemde kendi personeline 40 asgari ücretin üzerinde performans ödülü vermesi tepki çekti.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Merkez Bankası çalışanlarının aldıkları performans ödüllerinde gözümüz yok. Dar gelirli bu haldeyken, bu ülkede en adil davranması gereken kurumların başında gelen Merkez Bankası da yaptığına dikkat edecek. Bu yapılan adil mi şimdi?” dedi.

"Merkez Bankası’nın bu yaptığına adil demek de doğru demek de mümkün değil"

Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde çalışanlarına 2 maaşı aşan tutarlarda ‘performans tazminatı’ dağıttı. Merkez Bankası’nın asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktığı bir dönemde kendi personeline ‘gizli zam’ niteliğinde performans ödülü dağıtmasını tepkiyle karşılayan Atalay, “Merkez Bankası üstlendiği sorumluluğun gereği olarak bu ülkede adil olması gereken kurumların başında geliyor. Adil olması gereken kurumlar yaptıklarına daha fazla dikkat edecek. Asgari ücretlinin, emeklinin, işçinin, memurun durumu ortadayken Merkez Bankası’nın bu yaptığına adil demek de doğru demek de mümkün değil” dedi.

“Merkez Bankası çalışanlarının aldıklarında gözümüz yok. Helali hoş olsun” diyen Atalay, “Ancak dar gelirlinin hali ortada. Bu asgari ücretle, bu emekli aylıklarıyla bu dar gelirli insanlarımızın hayatını sürdürmesi mümkün değil. Hal böyleyken Merkez Bankası da ne yaptığına dikkat edecek” diye konuştu.