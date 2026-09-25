Türk kahve devi BAE merkezli şirkete satıldı!

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Türkiye'nin en büyük kahve zincirleri arasında yer alan EspressoLab'ın çoğunluk hisselerinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli yatırım ve strateji şirketi Mair Group'a satılması için anlaşmaya varıldı.

CNBC Arabia'nın haberine göre Esat Kocadağ'ın kurucusu olduğu şirketin hisselerinin yüzde 70'inin satışı konusunda taraflar anlaşırken, satış bedeline ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şirketin kalan yüzde 30'luk hissesi ise mevcut sahiplerinde kalmaya devam edecek.

EspressoLab, 23 ülkede 400'ün üzerinde şubeyle faaliyet gösteriyor.

Düzenleyici kurumların onayı bekleniyor

Satış işleminin tamamlanabilmesi için Türkiye ve BAE'deki ilgili düzenleyici kurumların satın almaya onay vermesi gerekiyor.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından EspressoLab'ın kontrolü BAE merkezli Mair Group'a geçmiş olacak.