  3. Türk kahvesi lüks oldu! 2 günde yüzde 83 zam geldi
Türk kahvesi lüks oldu! 2 günde yüzde 83 zam geldi

Ekonomist Emre Şirin, Türk kahvesindeki fiyat artışına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Şirin yaptığı paylaşımda 100 gram Türk kahvesinin 2 günlük fiyat farkının yüzde 83 olduğunu dikkat çekti.

Türk kahvesi lüks oldu! 2 günde yüzde 83 zam geldi
Türkiye'de marketler ve pazarda fiyat Ekonomist Emre Şirin, Türk kahvesindeki fiyat artışına dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şirin, 100 gram Türk kahvesinin 83,90 TL’ye yükseldiğini belirtti.

Kahveye yüzde 83 zam

Şirin, 100 gram Türk kahvesinin 28 Eylül 2024’te 45,90 TL iken 30 Eylül 2025’te 83,90 TL’ye çıktığını dikkat çeken Şirin, aradaki farkın yüzde 82,7’ye ulaştığını yazdı.

Fiyatlar durmuyor

Türkiye’de son dönemde kahve fiyatları ithalat bağımlılığı ve döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle hızla yükseliyor. Hem paketli kahvede hem de kafelerde servis edilen kahve çeşitlerinde ciddi artışlar yaşanırken, zincir kafe fiyatları 150–200 TL bandına kadar çıktı.

Dünyada yaşanan kahve sıkıntısı 

Küresel kahve piyasasında fiyatlar tırmanışa geçti. Fiyat artışında Brezilya’daki kuraklık öne çıkıyor.

ABD’nin Brezilya’dan ithal edilen birçok ürüne, kahve dahil olmak üzere yüzde 50 gümrük vergisi getirmesi de piyasadaki sıkışıklığı artıran bir diğer faktör oldu.

FAO uyarmıştı: Kahve üretimi düştü, piyasada fiyatlar artabilir

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre kahve fiyatları 2024’te yüzde 38,8 artarak son yılların zirvesine çıktı. Uzmanlar, sert hava koşullarının üretimi düşüreceğini belirtirken, piyasada fiyatların artacağı beklentisi oluştu.

