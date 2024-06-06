Türk kimya sektöründe birleşme ve satın almalar artacak

Küresel yönetim danışmanlığı firması Kearney, bu yıl 10’uncusunu hazırladığı kimya sektöründe birleşme ve satın almalar (M&A) 2024 raporunu yayımladı. Rapora göre son yıllardaki durgunluğun ardından kimya sektöründe birleşme ve satın almalar (M&A) yeniden canlanıyor.

2023 yılında küresel kimya birleşme ve satın alma işlem hacmi 2022’ye kıyasla yüzde 4 düşse de, ankete katılan sektör yöneticilerinin yüzde 50'den fazlası önümüzdeki 12-18 aylık dönemde M&A faaliyetlerinde artış bekliyor.

Kearney ortağı ve 2024 Kimya Sektörü M&A Raporu’nun ortak yazarı Andrew Walberer, sektörde geçmiş yıllarda görülen mega birleşmelerin geride kaldığını belirterek, “Yakın gelecekte küçük ve orta ölçekli işlemleri daha çok göreceğiz. Avrupa ise şu anda dışardan gelenler için birleşme ve satın almalar açısından zor bir yer olmaya devam edecek.” dedi.

Sürdürülebilirlik baskısı

Rapora göre kimya sektöründeki birleşme ve satın alma çalışmalarını hükümetlerin ve hissedarların sürdürülebilirlik konusundaki baskısı yönlendiriyor. Bu nedenle karbonsuzlaştırma temelli işlemler 2023’te yeniden canlandı ve işlem hacimlerinde yüzde 206’lık bir artış yaşandı. Karbonsuzlaştırma temelli M&A faaliyetleri, düşük karbonlu ürünlere artan talep ve Kapsam 1-2-3 emisyonları ile ilgili sıkılaşan düzenlemeler sebebiyle 2024’te yükselmeye edecek. Bunun da etkisiyle kimya sektöründeki şirketler, düşük karbonlu teknolojilere ve mevcut varlıklarının yeşil dönüşümüne önemli yatırımlar yapmak zorunda kalacak.

Kimya sektörü yöneticilerine göre karbonsuzlaştırma temelli birleşme ve satın almalar 2024 yılında da yükselmeye devam edecek. Kimya şirketlerinin son beş yıllık değerlemelerinin altında olması da bu hareketliliği destekleyecek. Kearney’in raporunda özellikle kuru toz kimyasallarında cazip fiyatlar nedeniyle birleşme ve satın almaların hızlanacağı vurgulanıyor.

Yüksek faizler hız veriyor

Son beş yıllık düşüş eğiliminin ardından kimya sektöründe M&A faaliyetlerinin yeniden toparlanmaya başladığına işaret edilen raporda yüksek faizlerin de şirket bölünmelerini hızlandıracağı vurgulanıyor. Kearney ortağı ve raporun ortak yazarı Sudeep Maheshwari’nin bu konudaki değerlendirmesi ise şöyle: “2023 bir dönüş yılı oldu. Karbonsuzlaştırma hedefleri gelecek yıl güçlü bir şekilde yeniden ortaya çıkacak. Ankete katılan yöneticiler, ulusal petrol şirketleri (NOC’lar) gibi stratejik yatırımcıların, finansal yatırımcılardan daha hızlı hareket edeceğini, yüksek faiz oranlarının ise şirket bölünmelerini artıracağını öngörüyor.”

Türk kimya şirketleri için fırsat

Avrupa’daki gelişmelerin Türkiye’de yerleşik 5 bine yakın kimya şirketi için büyük fırsatlar barındığını ifade eden Kearney Türkiye Direktörü Onur Okutur, şunları kaydetti: “Avrupa ve Asya’ya coğrafi yakınlığı sayesinde önemli bir lojistik merkezi olmasının yanı sıra, iş gücü ve enerji maliyetlerindeki avantajları, destekleyici kamu teşvikleri ve kimyasallar alanında büyük bir tüketim merkezi olması Türkiye kimya endüstrisini stratejik yatırımcılar için cazip hale getiriyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki sanayi dönüşüm çabalarının da etkisiyle, özellikle Avrupa pazarlarından gelen sürdürülebilirlik talepleri, Türk Kimya sektörü için Uzakdoğulu rakiplerine göre önemli bir sıçrama fırsatı sunuyor. Bu bağlamda, önümüzdeki yıllarda Türkiye kimya sektöründe birleşme ve satın alma aktivitelerinde bir artış bekleniyor.”