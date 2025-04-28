Türk Kızılay'ın vekaletle kurban kesim fiyatı belli oldu

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İstanbul Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2024 yılında Türkiye ve 21 farklı ülkede toplam 146 bin 683 vekalet sahibi adına kurban kesimi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yılmaz, her yıl vatandaşlardan emanet aldıkları kurban paylarını daha fazla kişiye ulaştırmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirterek, bu konuda kendilerine olan güvenin ve ilginin her yıl arttığını vurguladı.

"Ulaşılan kişilerde yüzde 70'lik bir artış oldu"

Geçen yıl 21 bin 252'si Gazze, 115 bini yurt dışı, 10 bin 416'sı yurt içinde olacak şekilde kurban kesimi yapıldığını aktaran Yılmaz, ulaşılan kişilerde yüzde 70'lik bir artış olduğunu, 2024 yılında 4 milyon 913 bin 693 kişinin sofrasına emanetleri ulaştırdıklarını anlattı.

Kurbanların konserve şeklinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydeden Yılmaz, "Konserve haline getirdiğimiz paylar, en az iki senelik raf ömrüne ulaşıyor. Böylelikle sadece kurban döneminde değil yıl boyu ihtiyaç sahiplerine bu payları ulaştırabiliyoruz. Gazze'de de yine kurban modelini konserveye dönüştürmemiz bu devamlılığı sağlamak anlamında bize çok önemli bir imkan sağlamış oldu." diye konuştu.

46 aşevine ek olarak sene sonuna kadar 15 aşevi daha açılacak

Bu yıl 22 ülkede kurban kesim ve dağıtımı planladıklarını belirten Yılmaz, Türkiye'de 46 aşevine ek olarak sene sonuna kadar 15 aşevi daha açacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılki kurbanını Gazze'ye bağışladığını belirten Yılmaz, vatandaşların sınırın kapalı olması nedeniyle bağışların nasıl ulaştığına dair soru sorduklarını dile getirdi. Yılmaz, buraya yapılan kurban bağışlarının 2 yıl raf ömrü olacak şekilde konserve yapıldığını, sınır kapılarında bekletildiğini, herhangi bir ateşkes anında hızlıca Gazze'ye ulaştırıldığını anlattı.

Bu yılki vekaletle kurban kesimine ilişkin bilgi veren Yılmaz, "Yurt içi ve Filistin Gazze kategorisi için 13 bin 250 lira, yurt dışı için 5 bin 250 lira olarak kurban bedelini açıklamış oluyoruz." bilgisini verdi.