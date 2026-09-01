Türk konteyner şirketi güvenlik gerekçesiyle Rusya seferlerini askıya aldı

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Türk konteyner taşımacılığı şirketi Akkon Lines, mürettebat, gemi ve yük güvenliğine yönelik risklerin arttığı değerlendirmesiyle Rusya'daki tüm liman uğraklarını askıya aldı.

Şirketin 27 Ağustos tarihli müşteri duyurusuna göre Rusya varışlı, hâlihazırda denizde bulunan veya henüz yüklenmemiş kargoların yükleme limanlarına geri gönderilmesi ya da bu limanlarda tahliye edilmesi planlanıyor. Müşterilere 28 Ağustos'a kadar bilgi verilirken, St. Petersburg yönündeki gemilerin de Türkiye'ye geri çevrildiği belirtildi.

Karar RMS Team saldırısının ardından geldi

Askıya alma kararı, Barbados bayraklı RMS Team adlı konteyner gemisinin 21 Ağustos'ta Rusya'nın Novorossiysk limanına doğru ilerlerken insansız hava aracı saldırısına uğramasının ardından geldi.

1.096 TEU kapasiteli gemideki 11 denizci kurtarılırken, bir mürettebat üyesinin kayıp olduğu bildirildi. Mürettebatın tahliye edilmesinin ardından yangının yaşam mahalleri ve makine dairesini etkilediği, daha sonra güvertedeki konteynerlere yayıldığı belirtildi.

Akkon, daha sonra gemi ve yükünün yapıcı tam ziya olarak değerlendirilebileceğini açıkladı. Saldırıdan hangi tarafın sorumlu olduğuna ilişkin resmi bir tespit yapılmadı.

Novorossiysk hattı daha önce de değiştirilmişti

Akkon, Rusya operasyonlarında son haftalarda birkaç kez değişikliğe gitmişti. Şirket 24 Ağustos'ta Novorossiysk uğraklarını geçici olarak durdurmuş ve Rusya servisini St. Petersburg üzerinden yönlendirmişti.

Ağustos ayı başında Novorossiysk yükleri, TEU başına 2.500 dolar ek ücretle St. Petersburg üzerinden taşınmış, daha sonra Novorossiysk'e doğrudan seferler savaş riski ek ücretiyle kısa süreliğine yeniden başlatılmıştı.

Türkiye-Rusya hattında iki gemiyle faaliyet gösteriyordu

Akkon Lines, Türkiye-Rusya konteyner ticaretini iki gemiyle yürütüyordu. Şirket, Eylül 2018'de yüzde 100 Türk sermayeli bir denizcilik yatırımı olarak Akkon Denizcilik Nakliyat ve Ticaret A.Ş. bünyesinde kuruldu. Merkezi İstanbul'da bulunan şirketin Bursa, İzmir ve Mersin'de şubeleri bulunuyor.