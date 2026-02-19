Türk Lirası, Goldman’ın öneri sepetine girdi

Goldman Sachs, aralarında TL'nin de bulunduğu gelişen piyasa para birimleri için alım önerisi verdi.

Goldman Sachs'a göre, mevcut piyasa koşullarında gelişen piyasa para birimlerine yönelik daha fazla yönelim gerekiyor. Kurum stratejisti Victor Engel’in dün yayımladığı yatırım notunda Türk Lirası, Nijerya Nairası, Gana Sedisi ve Kazakistan Tengesi'nden oluşan eşit ağırlıklı bir sepetin ABD dolarına karşı uzun pozisyonla desteklenmesi tavsiye edildi.

Matriks Haber'in aktardığına göre, söz konusu işlem önerisi için yüzde 7,5 toplam getiri hedefi ve yüzde 3,5 geri çekilmede zarar kes seviyesi belirlenirken, 12 aylık nominal carry'in yüzde 14 civarında olması öngörüldü.

Döviz getirileri destekleniyor

Stratejist Engel notunda, makroekonomik temellerin iyileşme gösterdiğini belirterek uluslararası rezervlerin tarihi yüksek seviyelere ulaştığını ve bunun döviz getirilerini desteklediğini ifade etti.

Gelişen piyasa para birimlerine yönelik dezenflasyon sürecinin yerel faiz oranlarını desteklediğini kaydeden Engel, bu faktörlerin yerel politika seçimlerine dayalı dalgalanmalarla tamamlandığını belirtti. Notta bu durumun gelişen piyasa kurlarını küresel oynaklığa karşı gelişmekte olan piyasa (EM) muadillerine göre daha fazla izole ettiği savunuldu.

FX pozisyonlar için temel riskin göreceli olarak likit olmayan döviz piyasalarındaki yoğunlaşmış pozisyonlar olduğu uyarısını yapan, Engel olumsuz bir şok durumunda bu pozisyonların hızla tersine dönebileceğine de dikkat çekti.