Türk lirası ile dış ticaret yarı yarıya arttı

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, bu yılın ilk yarısında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 125 milyar 446 milyon dolar oldu.

Bu dönemde Türk lirasıyla ihracatta da artış gerçekleşti. Aylık veriler itibarıyla bakıldığında söz konusu kategoride 6 ayda da yükseliş dikkati çekti.

Türk lirasıyla ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 49,7 artışla 21 milyar 811 milyon lirayı buldu. İthalat da ilk ayda yüzde 55,7 artışla 47 milyar 864 milyon liraya çıktı. Böylece yılın ilk ayında dış ticaret hacmi 69 milyar 675 milyon lira oldu.

Yılın ikinci ayında da Türk lirasıyla dış ticaretteki artış devam ederken ihracat, geçen yılın şubat ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 83,2 artışla 25 milyar 154 milyon liraya, ithalat da yüzde 74,8 yükselişle 70 milyar 556 milyon liraya ulaştı. Dış ticaret hacmi 95 milyar 710 milyon lirayı buldu. Söz konusu ayda Türk lirasıyla gerçekleştirilen ithalat ve dış ticaret hacmi, şu ana kadar 2024'teki en yüksek değerler olarak kayıtlara geçti.

Türk lirasıyla ihracat martta 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 47,3 artışla 26 milyar 309 milyon liraya çıkarken ithalat da yüzde 43,8 yükseldi. Söz konusu ayda 65 milyar 795 milyon liralık ithalat gerçekleştirildi. Böylece martta Türk lirasıyla dış ticaret 92 milyar 103 milyon lira oldu.

Nisanda Türk lirasıyla ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56 artışla 22 milyar 296 milyon lirayı bulurken ithalat da yüzde 47 yükselişle 63 milyar 379 milyon liraya çıktı. Söz konusu ayda dış ticaret hacmi 85 milyar 674 milyon lira olarak hesaplandı.

Türk lirasıyla ihracat mayısta da 2023'ün aynı ayına oranla yüzde 71,4 artarak 27 milyar 796 milyon lira olurken ithalat aynı dönemde yüzde 34,4 artışla 66 milyar 520 milyon liraya yükseldi. Söz konusu ayda Türk lirasıyla 94 milyar 316 milyon liralık dış ticaret gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı tatilinin de bulunduğu haziranda Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret aylık bazda gerilese de yıllık ölçekte artış gösterdi. Söz konusu ayda ihracat 2023'ün haziran ayına kıyasla yüzde 29 artışla 21 milyar 323 milyon lira olurken ithalat da yüzde 33,8 yükselişle 60 milyar 876 milyon liraya çıktı. Böylece dış ticaret hacmi haziranda 82 milyar 199 milyon lirayı buldu.

160 ülkeye Türk lirasıyla ihracat

Bu yılın ocak-haziran döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 yükselişle 93 milyar 194 milyon liradan 144 milyar 688 milyon liraya çıktı. İthalat da aynı aralıkta 254 milyar 947 milyon liradan yüzde 47,1 artışla 374 milyar 990 milyon liraya ulaştı. Böylece, 2024'ün ilk altı ayında dış ticaret 348 milyar 141 milyon liradan yüzde 49,3 artışla 519 milyar 678 milyon liraya çıktı.

Haziranda 160 ülkeye Türk lirasıyla ihracat yapılırken 37 bin 30 firma dış satımında Türk lirasını kullandı.

2023-2024 yıllarının ocak-haziran döneminde Türk lirasıyla gerçekleştirilen dış ticaret verileri (milyon TL) şöyle: