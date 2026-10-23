Türk lirasında getiri avantajı daralıyor mu? BBVA'dan uyarı

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BBVA Research, küresel faiz oranlarının yüksek kalmaya devam etmesi durumunda Türk lirası varlıklara sahip olmanın sağladığı avantajın daralabileceğini ve yatırımcıların dolarizasyona doğru bir kaymaya karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

BBVA ekonomistleri Adem İleri ve Seda Güler Mert tarafından hazırlanan analiz notunda, dolar varlıklarına yönelim potansiyelinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının birikmiş reel değer kazancını geri almak amacıyla döviz kuru stratejisini sürdüreceğine dair sinyaller verdiği bir döneme denk geldiği ifade edildi.

Gözler aralık ayındaki faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, enflasyonun son yaklaşık beş yılın en düşük artış hızına gerilemesinin ardından perşembe günü ABD ve İsrail'in başlattığı İran savaşından bu yana ilk kez politika faizinde indirime gitmişti.

BBVA, enflasyondaki yavaşlamaya dair daha net işaretler görülene kadar politika faizinin yüzde 36 seviyesinde kalmasını bekliyor.

Ekonomistler raporda, "Genel olarak, yüksek reel faizlerin Türk lirası tasarrufların cazibesini desteklemesi ve kısa vadede parasal gevşeme için sınırlı alan bırakmasıyla birlikte para politikasının kısıtlayıcı kalmaya devam etmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyon düşerse 100 baz puanlık indirim gelebilir

Bununla birlikte ekonomistler, yıl sonu enflasyonunun piyasa beklentileriyle geniş ölçüde uyumlu bir şekilde yüzde 30'un altına düşme olasılığının güçlenmesi halinde, Merkez Bankasının aralık ayındaki toplantısında 100 baz puanlık ilave bir indirim daha yapabileceğini belirttiler.