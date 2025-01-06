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Türk Lirası'nın değeri 4 yılın zirvesinde

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 67,12 değerini alarak Şubat 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Haber Merkezi
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Türk Lirası'nın değeri 4 yılın zirvesinde
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TL'nin reel değerindeki yükseliş ivmesi aralık ayında da devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 67,12 seviyesini aldı. Kasım ayında reel efektif döviz kuru 67,02 seviyesindeydi. Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,23 puan azalışla 96,88'den 96,65'e geriledi.

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 11,59 puan, Yİ-ÜFE bazında da 9,96 puan arttı. Aralık ayıyla birlikte TL'nin reel değerini gösteren endeks Şubat 2021'den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Reel efektif döviz kuru nedir?

Reel efektif döviz kuru, TL'nin satın alma gücünde olan değişimleri ifade ediyor. Reel efektif kurundaki artış TL'nin değer kazandığını, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. Kurdaki düşüşse yabancı mallar cinsinden fiyatın azaldığına işaret ediyor.

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