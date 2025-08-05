  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türk Lirası'nın reel değeri 10 ayın en düşüğünde
Takip Et

Türk Lirası'nın reel değeri 10 ayın en düşüğünde

Reel efektif döviz kuru endeksi, temmuz ayında yüzde 0,66 puan azalarak 69,36 seviyesine geriledi ve böylelikle Türk Lirası'nın reel değeri 10 ayın en düşüğüne indi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türk Lirası'nın reel değeri 10 ayın en düşüğünde
Takip Et

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre 0,66 puan azalarak 69,36 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan rapora göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Temmuz ayında bir önceki aya göre 1,36 puan azalarak 91,92’ye geriledi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"REK endeksindeki gerilemenin sebebi, TÜFE’deki artışa rağmen, nominal kur artışının daha baskın olmasından kaynaklanmıştır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, ABD doları ve Euro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama %1,95 ve %3,65 oranında değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre %2,06 oranında artarken, Yi-ÜFE %1,73 oranında artmıştır.

Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’si endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkilemiştir."

Bakan Şimşek: Sağladığımız kaynak tutarı 7 milyar dolara ulaştıBakan Şimşek: Sağladığımız kaynak tutarı 7 milyar dolara ulaştıEkonomi
Ekonomi
Ordu’da mavi yemiş üreticisinin yüzünü güldürdü
Ordu’da mavi yemiş üreticisinin yüzünü güldürdü
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: OSB deneyimini Suriye'ye taşımak istiyoruz
OSB deneyimini Suriye'ye taşımak istiyoruz
ABD'li bankalardan Türkiye için enflasyon analizi: Riskler yukarı yönlü
ABD'li bankalardan Türkiye için enflasyon analizi
Çay devi 6 yıl sonra yeniden yerli sermayeye geçiyor!
Çay devi 6 yıl sonra yeniden yerli sermayeye geçiyor!
TL ile dış ticaret 7 ayda 831 milyar liraya yaklaştı
TL ile dış ticaret 7 ayda 831 milyar liraya yaklaştı
Bakan Işıkhan, Güney Afrika'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi
Bakan Işıkhan, Güney Afrika'da ikili görüşmeler gerçekleştirdi