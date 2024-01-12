Türk Metal, grev kararını Arçelik, Ford Otosan ve TürkTraktör’e bildirdi

Yaklaşık 150 bin çalışanı ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlık sürerken, Türk Metal Sendikası, aldığı grev kararını grev kararını Arçelik, Ford Otosan ve TürkTraktör’e bildirdi.

Konuya ilişkin Türk Traktör'den yapılan açıklamada, "Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerlerimiz için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere grev kararı alındığı şirketimize bildirilmiştir. Toplu iş sözleşmesine yönelik görüşmeler devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, kamuya açıklanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ford Otosan ise, konuya ilişkin "Türk Metal Sendikası tarafından tüm işyerlerimiz için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere grev kararı alındığı şirketimize bildirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Arçelik: Görüşmeler devam ediyor

Arçelik, Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şirketin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde, Türk Metal Sendikası tarafından Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine dahil olan tüm işyerleri için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere grev kararı alındığının kendilerine bildirildiğini duyurdu.

Açıklamada, Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmelerin devam etmekte olduğu, sürece ilişkin önemli gelişmelerin ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacağı dile getirildi.

Birleşik Metal-İş Sendikası da grev kararını duyurdu

Türk Metal, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldığını duyurmuştu. Türk Metal'in ardından Birleşik Metal-İş Sendikası da grev kararını duyurdu. Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikaları ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri üç buçuk ay önce başlamıştı. MESS, görüşmelerde ücret artışı teklifini yüzde 60'a çıkarmış ancak sendikalar teklifi yetersiz bulmuştu.