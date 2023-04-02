Türk Metal Sendikası'nda başkanlık oylaması sonuçlandı
Pevrul Kavlak, Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığına tekrar seçildi.
Pevrul Kavlak, Türk Metal Sendikası'nın genel başkanlığına tekrar seçildi.
Sendikanın bir otelde düzenlenen 17. Olağan Genel Kurulu'nda, Kavlak genel başkanlığa aday tek isim oldu.
Delegelerin oylarıyla Kavlak tekrar genel başkan seçilirken, yönetim kurulu Yusuf Ziya Odabaş, Uysal Altundağ, Mürsel Öcal ve Mesut Erdem'den oluştu.
TÜRK METAL’DE PEVRUL KAVLAK İLE YOLA DEVAM— Türk Metal Sendikası (@TurkMetalSen) April 2, 2023
Türk Metal 17. Olağan Genel Kurulu, 2 Nisan 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından tamamlandı.
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