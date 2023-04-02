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Türk Metal Sendikası'nda başkanlık oylaması sonuçlandı

Pevrul Kavlak, Türk Metal Sendikası Genel Başkanlığına tekrar seçildi.

Haber Merkezi
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Pevrul Kavlak, Türk Metal Sendikası'nın genel başkanlığına tekrar seçildi.

Sendikanın bir otelde düzenlenen 17. Olağan Genel Kurulu'nda, Kavlak genel başkanlığa aday tek isim oldu.

Delegelerin oylarıyla Kavlak tekrar genel başkan seçilirken, yönetim kurulu Yusuf Ziya Odabaş, Uysal Altundağ, Mürsel Öcal ve Mesut Erdem'den oluştu.

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