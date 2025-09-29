  1. Ekonomim
  3. Türk mobilya devinden kötü haber! İflası açıklandı
Türk mobilya devinden kötü haber! İflası açıklandı

Kocaeli Derince'de faaliyet gösteren ve mobilya sektörünün köklü markalarından Pramo Mobilya iflas etti.

Türk mobilya devinden kötü haber! İflası açıklandı
Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’nde devam eden konkordato davasında, Pramo Mobilya’nın iflasına karar verildi. Karar gereği şirket hakkındaki tüm tedbirler kaldırıldı,  konkordato komiserinin görevi de sonlandırıldı.

Kocaeli Derince'deki tesisinde üretim yapan Pramo Mobilya, uzun yıllardır modern ve dayanıklı mobilya ürünleri ile sektörde söz sahibi olmuştu. Firma yurt içi satışlarının yanı sıra marka pek çok ülkeye ihracat yapıyordu.

Özellikle lüks segment ürünleri ile öne çıkan Proma Mobilya'nın iflası sektörde endişe ile karşılandı. İflas kararı ile birlikte çok sayıda çalışanın da işsiz kalacağı belirtildi. 

