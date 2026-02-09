Türk müteahhit maliyetle kazandı, Avrupalı siyasetle geri dönmek istiyor

İMAM GÜNEŞ - KAHİRE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ve Mısır’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretler kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda düzenlenen iş forumlarında Türk iş dünyası, yeni yatırım ve iş birliklerine odaklandı. Bu temaslar sırasında EKONOMİ’ye konuşan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Ukrayna’nın yeniden inşasında Türk firmalarının sahadaki güçlü konumunun Avrupalı şirketleri siyasi hamlelere ittiğini söyledi. Eren, Türk müteahhitlerinin maliyet ve hız avantajıyla öne çıktığını, buna karşılık Avrupalı firmaların ‘finansmanı biz sağlıyorsak işi de biz yapalım’ yaklaşımıyla süreci siyasallaştırmaya çalıştığını vurguladı. Ukrayna’nın ise bu baskılara, maliyetlerin yükselmesini istemediği için direnç gösterdiğini ifade etti.

Ukrayna’nın yeniden inşasında Türk firmaları aktif rol oynayacak

Savaş öncesinde Ukrayna’daki demiryolu, metro, otoyol ve altyapı projelerinin neredeyse tamamının Türk firmaları tarafından yapıldığını hatırlatan Eren, bu güçlü geçmişin yeniden inşa sürecinde de büyük avantaj sağlayacağını söyledi. Bugün bile bazı Türk firmalarının Ukrayna’da acil ihtiyaçlar için sahaya gidip yıkılan köprüleri, yolları onardığını belirten Eren, şöyle devam etti: “Ukraynalılar bunu unutmuyor. Savaşın başında iki ülke arasında bir yeniden inşa görev gücü kuruldu. Yeniden inşa süreci başladığında en aktif olacak grubun Türk firmaları olacağını herkes biliyor. Japonya da Güney Kore de Avrupa ülkeleri de bunun böyle olduğunu iyi bildikleri için çoğunlukla şu anda Ukrayna konusunu bizimle beraber ‘yapımını siz yapın, malzemeyi ya da finansmanı biz sağlayalım’ şeklinde yaklaşıyorlar."

"Aynı zamanda Avrupa’daki büyük şirketler Ukrayna’da işleri almak için siyasi baskı yapmaya başladı. Avrupa firmaları bizimle rekabet edemedikleri için kendi hükümetlerine ‘Ukrayna’ya para veriyorsanız işleri de biz yapalım’ diye baskı kuruyor. Ama Ukraynalılar bunun maliyetleri yükselteceğini bildikleri için direniyor” ifadelerini kullandı.

Suriye’de Körfez finansmanı ile iş birlikleri yapılması masada

Suriye’nin yeniden inşasının karmaşık bir süreç olduğunu ifade eden Erdal Eren, ülkenin henüz kurumsal olarak büyük projeleri ihale edebilecek bir yapıya kavuşmadığını söyledi. Eren, ilk etapta Körfez finansmanı ile Türk müteahhitlerinin bir araya gelerek projeler yapmanın uygun olacağını vurguladı. Riyad’da yapılan forumda bu konudan bahsettiğini söyleyen Eren, “Körfez ülkeleri finansmanı sağlarsa, Türk firmaları da yapım gücüyle Suriye’nin yeniden inşasında en doğal ortak olur. Suriye bizim evimizin önü, orada bir şey yapılacaksa en büyük rolü yine Türk firmaları üstlenecek” dedi.