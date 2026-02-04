Türk müteahhitler 2025’te yurt dışından 19.7 milyar dolar iş aldı

MEHMET KAYA/ANKARA

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin Ocak ayı raporunda 2025 yılındaki tutarın 19.7 milyar dolar olduğu belirtildi. 2025 yılında oluşan bu tutar, son yılların en düşük seviyelerinden birini oluşturuyor. Daha önce Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından yayınlanan verilere göre, 2010 yılından bu yana 20 milyar doların altında kalınan 4. yıl biri olarak kayda geçti. 2010 sonrası 2016 (15 milyar dolar) ve 2017 (17.9 milyar dolar) ile 2020 (17.2 milyar dolar) yılında 20 milyar doların altında sözleşme bildirilmişti.

Raporda, “Ocak-Aralık 2025 dönemi itibarıyla Türk inşaat sektörü tarafından yurt dışında 19,7 milyar ABD Doları tutarında 269 proje üstlenilmiştir. Böylece sektörün 1972 yılında Libya ile yurt dışı pazara açılmasından bu yana ulaştığı uluslararası proje portföyü büyüklüğü üstlenilen 12.816 projeyle toplam 557,3 milyar ABD Doları olmuş, iş üstlenilen ülke sayısı Togo ile birlikte 138’e yükselmiştir. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin 2025 yılı performansı savaşlar ve küresel jeopolitik gerilimlerin etkisiyle 2024 yılında ulaşılan 30,3 milyar ABD Doları seviyesinin gerisinde kalmıştır” denildi.

Romanya ilk sırada

Rapora göre, 2025’te en fazla iş alınan ülke 4,2 milyar dolar ile Romanya oldu. Bu ülkeyi 3,3 milyar dolar ile Irak, 2.2 milyar dolar ile Türkmenistan ve 2.1 milyar dolar ile Polonya izledi. Doğu Avrupa ülkelerinin son dönemde ilk 10 içindeki ağırlığının artması dikkat çekti. Tüm yıllara bakıldığında, sırasıyla Rusya, Türkmenistan ve Irak en fazla iş alınan ilk üç ülke olmayı sürdürdü.

Bu arada aylık raporda 17-18 Haziran 2026’da Ankara’da ilk kez düzenlenecek İnşaat Zirvesi Türkiye (CST) 2026 toplantısına yönelik bilgi de verildi. Bu zirve Ocak ayı içinde yapılan yurt dışı müteahhitlik ödül töreninde duyurulmuştu. Raporda zirve için, sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla inşaat sektörünün geleceğine dair konuların tartışıldığı bir platform olmasının amaçlandığı belirtildi